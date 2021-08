Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahren unter Drogeneinfluss und mit gefälschtem Führerschein

Mit Anzeigen wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung muss ein 33-jähriger Autofahrer rechnen, den Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Josefstraße kontrollierten. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellten die Beamten Anzeichen fest, die darauf hindeuteten, dass der Fahrzeuglenker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und schlug auf mehrere Betäubungsmittel an, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme veranlassten. Zudem bestehen erhebliche Zweifel an der Echtheit des Führerscheins, den der 33-Jährige bei der Kontrolle aushändigte.

Sigmaringen

Nach Bedrohung in Polizeigewahrsam

Da er seiner Auffassung nach offenbar nicht schnell genug bedient wurde, bedrohte ein 60-Jähriger am Sonntag gegen 22 Uhr einen Angestellten eines Schnellrestaurants in der Straße "In der Au" verbal. Bereits zuvor ist der uneinsichtige Mann zweimal negativ durch Störungen aufgefallen, weshalb er die Nacht schlussendlich im Polizeigewahrsam verbringen musste.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand am Sonntag an einem Renault, der im Zeitraum von 11.30 bis 18 Uhr auf einem Parkplatz in der Mühlstraße abgestellt war. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte das Fahrzeug vermutlich beim Ein-oder Ausparken und verließ die Örtlichkeit dann, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bitter unter Tel. 07571/104-220 um sachdienliche Hinweise.

Stetten am kalten Markt

Leichtverletzter Motorradfahrer

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Samstagabend ein 23-Jähriger mit seinem Motorrad auf der L 197 zwischen Stetten a.k.M. und Thiergarten in einer Linkskurve ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Hierbei zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Veringenstadt

Einbruch in zwei Bauwägen

Einbrüche in zwei Bauwägen in der Nähe des Hagentorwegs und der Lieshofstraße haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Veringenstadt ereignet. Die unbekannten Täter entwendeten hierbei aus beiden Wägen Gegenstände im Gesamtwert eines niedrigen dreistelligen Euro-Betrags. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07571/104-220 entgegen.

Bad Saulgau

Fahren unter Drogeneinfluss

Auf einen 54-jährigen Autofahrer, der am Sonntagabend ohne Licht und mit geringer Geschwindigkeit in der Blauwstraße fuhr, wurden Polizisten des Polizeireviers Bad Saulgau aufmerksam. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, stand der Fahrzeugführer erheblich unter dem Einfluss von Cannabis. Nach einer ärztlichen Blutentnahme muss der 54-Jährige nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Mengen

Brandalarm

Angebranntes Essen rief am Sonntag gegen 17.45 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Mengen in einem Seniorenzentrum in der Hauptstraße auf den Plan. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, sodass die eingesetzten Kräfte wieder zügig abrücken konnten.

Herdwangen-Schönach

Brandalarm

Zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Herdwangen kam es am Sonntag gegen 11.30 Uhr in der Straße "Lautenbach". Ursache für den Fehlalarm war ein Rauchmelder, der während des Kochens in einer Gemeinschaftsküche auslöste. Für die Bewohner der Einrichtung bestand keine Gefahr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell