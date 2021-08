Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Wegweiser bei der Basilika entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag, 18.00 Uhr bis Samstag 19.30 Uhr insgesamt 15 Schilder, die als Wegweiser dienten, im Bereich der Basilika abgerissen und entwendet. Der Schaden beträgt ca. 500.- Euro. In der näheren Umgebung konnten die Schilder nicht mehr aufgefunden werden. Hinweise können beim Polizeirevier in Weingarten unter Tel.: 0751 803-6666 gegeben werden.

Weingarten

Mit Absperrpfosten niedergeschlagen

Am Samstag gegen 01.55 Uhr befand sich der 24-jährige Geschädigte in der St.-Longinus-Straße, auf Höhe der Gaststätte "Alibi" und unterhielt sich mit einer weiteren Person, als er unvermittelt mit einem ca. 7 kg schweren Absperrpfosten auf den Kopf geschlagen wurde. Zusätzlich bekam er einen Schlag mit der Faust ins Gesicht. Der Täter flüchtete sofort und wird als männlich, ca. 25-jährig und mit dunkelblonden Haaren beschrieben. Sachdienliche Hinweise können beim Polizeirevier in Weingarten unter Tel.: 0751 803-6666 gegeben werden.

Leutkrich-Merazhofen

Blumenbeete mutwillig zerstört

Bereits am Dienstag, und dies auch schon zum zweiten Mal, wurden Blumenbeete in der Liezenhofer Straße durch Unbekannte mutwillig zerstört, so dass das Aussehen erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Vermutlich mittels eines "Gifts", evtl. auch Essigsäure wurden die Blumen übergossen. Die geschädigte Blumeninhaberin schätzt den Schaden auf etwa 1000.- Euro. Hinweise können beim Polizeirevier in Leutkirch unter Tel.: 07561 8488-0 gegeben werden.

Kisslegg-Oberhorgen

BMW flüchtet

Am Freitag gegen 09.00 Uhr befährt der 61-jährige Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die L 265 von der Autobahn kommend in Richtung Kisslegg. In einer Linkskurve kommt ihm eine BMW auf seiner Fahrspur entgegen und streift ihn trotz Ausweichmanöver noch am Rücklicht. Der Seitenbegrenzer und Rücklicht werden abgerissen. Der Geschädigte kann lediglich angeben, dass es sich um einen blauen BMW mit Ravensburger Kennzeichen gehandelt hat. Laut Polizeiangaben entsteht ein Schaden von 70.- Euro. Hinweise können beim Verkehrsdienst Kißlegg unter Tel.: 07563 9099-0 gegeben werden.

