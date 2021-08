Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Herdwangen-Schönach

Unfall unter Alkoholeinwirkung verursacht

Ein 56-jähriger Opel-Fahrer kam in der Waldhofstraße in Kleinschönach aufgrund erheblichem Alkoholkonsum nach links von der Fahrbahn ab und rammte einen auf der linken Seite ordnungsgemäß geparkten VW Caddy. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 17.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeiposten Pfullendorf fest, dass der Unfallverursacher erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab ein Promilegehalt von umgerechnet 2,28 Promille. Der Unfallverursacher musste seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Mengen

Auto zerkratzt

In der Zeit von Samstag, 01.00 Uhr bis 10.00 Uhr wurde ein VW Golf in der Hauptstraße vor Gebäude 16 in Mengen erheblich zerkratzt. Der ordnungsgemäß geparkte Golf wurde auf der rechten Seite von der Beifahrertüre beginnend bis zum Kofferraum beschädigt. Der Sachschaden dürfte etwa 1000.- Euro betragen. Hinweise können beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581 482-0 gegeben werden.

Mengen

Türe des Geräteraums der Schule beschmiert

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag 20.00 Uhr bis Freitag 16.00 Uhr die Eingangstüre des Geräteraums der Realschule in der Schulstraße in Mengen mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Sachschaden wird von den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau mit 80.- Euro angegeben. Hinweis können beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581 482-0 gegeben werden.

