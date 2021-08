Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Hoher Sachschaden bei Gebäudebrand

Im Bereich des Dachstuhls kam es in einem Wohnhaus in der Ulrichstraße in Friedrichshafen zu einem Brand, der rasch auf das gesamte Gebäude übergriff. Die zehn Personen, die sich beim Brandausbruch im Gebäude aufhielten, konnten sich selbstständig und unverletzt ins Freie retten. Bis die letzten Glutnester gelöscht waren, dauerte es mehrere Stunden. Von der Feuerwehr Friedrichshafen waren 130 Einsatzkräfte und drei Drehleitern vor Ort. Vom Rettungsdienst waren 25 Kräfte im Einsatz. Die Einsatzleitung der Feuerwehr schätzt den Schaden auf ca. 300.000.- bis 400.000.- Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Bewohner konnten privat untergebracht werden. Ein 25-jähriger Mann störte die Löscharbeiten der Feuerwehr und entwendete anschließend zudem noch eine abgestellte Getränkekiste der Feuerwehr. Er ist namentlich bekannt, auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl zu.

