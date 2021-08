Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

25-jähriger Mann zusammengeschlagen

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlug ein bisher unbekannter Täter gegen 02:15 Uhr einen 25-jährigen Passanten aus Friedrichshafen vor dem Eingang eines Restaurants in der Friedrichstraße nieder. Der als ca. 175 cm groß, Dreitagebart, dunkle kurze Haare beschriebene Täter schlug mit Fäusten und trat mit Füßen auf den Geschädigten ein. Nachdem dieser am Boden lag, ging der Täter fußläufig in unbekannte Richtung flüchtig. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Owingen

Gartenzaun überfahren und geflüchtet

Ein Anwohner der Hauptstraße beobachtete am Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht wie ein Geländewagen einen Gartenzaun überfuhr und mit einer Betonstütze eines Mehrfamilienhauses kollidierte. Der Wagen blieb zwar an der Betonstütze stehen, der Fahrer entfernte sich allerdings unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle. Durch Hinweise von Anwohnern konnte eine Polizeistreife einen 33-jährigen Mann antreffen. Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Mann steht im Verdacht den Unfall als Fahrer unter Alkoholeinwirkung verursacht zu haben. Er musste eine Blutprobe abgeben, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. An seinem Auto entstand geringer Sachschaden von geschätzten 100 Euro, am Gartenzaun dürften ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden sein.

Meersburg

Diebstahl von Geldbeutel

Beim Einkaufen in einem Discounter entwendete am Freitagmorgen gegen 09:00 Uhr ein bisher unbekannter Täter den Geldbeutel einer 73-jährigen Kundin aus Meersburg. Sie hatte den Geldbeutel im Einkaufswagen abgelegt, während sie einkaufte und sich die Auslagen anschaute. Die Polizei sucht Zeugen, die eventuell Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Meersburg unter Telefon 07532/43443 in Verbindung zu setzen.

