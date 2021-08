Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Altshausen

Betonmischer umgekippt

Am Freitag kam es auf der Bundesstraße 32 bei Altshausen in der Zeit von 10:45 Uhr bis gegen 16:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei und Straßenmeisterei musste die B32, bei Altshausen Süd mehrfach aufgrund eines umgekippten Betonmischers sperren. Dieser war beim Befahren einer Kurve umgekippt, wobei sich Teile seiner zähflüssigen Ladung auf die Fahrbahn ergossen. Zur Bergung des Lkw mussten zwei Kräne vor Ort gebracht werden. Der Lkw-Fahrer konnte sich selbst aus seinem umgekippten Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens kann bisher nicht beziffert werden.

Wangen

Schlangenlinienfahrender Pkw

Ein Zeuge teilte Samstagnacht um 00:30 Uhr der Polizei ein vor ihm fahrendes Auto mit auffälliger Fahrweise mit. Demnach befuhr der VW Golf die B32 in deutlichen Schlangenlinien. In einem Kreisverkehr holperte er über einen Randstein. Die anfahrende Streife des Polizeireviers Wangen konnte den Fahrer an seiner Wohnanschrift antreffen. Der 36-jährige Mann stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Seinen Führerschein musste er noch in der Nacht abgeben. Ein Strafverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet.

Wangen

Mülleimer angezündet

Bisher unbekannte Täter zündeten am Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr mehrere Mülleimer an der Gemeinschaftsschule Wangen an. Auf die Brände aufmerksam wurde die Hausmeisterin der Schule, die die brennenden Mülleimer umgehend ablöschte. Da die Mülleimer nicht in Gebäudenähe standen, bestand keine Gefahr, dass das Feuer auf diese übergreift. Die Plastikmülleimer wurden jedoch teilweise komplett zerstört. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die zur fraglichen Zeit Personen auf dem Schulgelände gesehen haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522 / 984-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Wurzach

Messstation im Neuen Kurpark beschädigt

Im Laufe der vergangenen sieben Tage beschädigte ein bisher unbekannter Täter eine im Kurpark aufgestellte Luftmessstation. Diese ist auf einer Wiesenfläche aufgestellt. Die Polizei konnte vor Ort Spuren feststellen, die daraufhin deuten, dass möglicherweise ein Fahrzeug verbotswidrig über die Wiese fuhr und das Messgerät beschädigte. Personen, die im fraglichen Zeitraum hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Bad Wurzach unter Telefon 07564 / 2013 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Auto mutwillig zerkratzt

Unbekannter Täter zerkratzte am Freitagvormittag zwischen 10:00 - 11:00 Uhr mutwillig das Auto einer 45-jährigen Frau aus Stuttgart. Der Daimler-Benz war in dieser Zeit auf dem Parkplatz Center Parcs abgestellt. Es dürfte Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden sein. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/8488-0 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

61-jähriger Mann im Gesicht verletzt

Bereits am Donnerstag, um 19:35 Uhr stellte eine Streife des Polizeireviers Leutkirch einen im Gesicht verletzten Mann fest. Der Mann stand an der Marktstraße und gab auf Nachfrage der Streife an, dass ihn ein junger Mann mehrmals ins Gesicht geschlagen hätte. Den Mann beschrieb er wie folgt: ca. 25 Jahre alt, ca. 1,80m groß, bekleidet mit einem roten T-Shirt und einer kurzen schwarzen Hose, Statur schlank. Nach der Tat ging der junge Täter in unbekannte Richtung davon. Der in Leutkirch wohnende Geschädigte musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/8488-0 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch - Unterzeil

Ortstafel geklaut

Im Laufe der vergangenen Woche entwendete ein Unbekannter die Ortstafel der Gemeinde "Mailand". Hinweise zum Verbleib des Ortsschildes oder zum Täter nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/8488-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell