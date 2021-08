Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand eines Wohnhauses

Bad Wurzach/ Landkreis Ravensburg (ots)

Zum Brand in einem Wohnhaus im Sonnenbergweg sind am Freitagnachmittag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Ein technischer Defekt an einem Kühlschrank hatte kurz nach 14 Uhr das Feuer verursacht. Schnell war auch die Küche der Wohnung betroffen und dichter Rauch zwang nicht nur die Bewohner, sondern auch die Nachbarn der angrenzenden Wohnungen dazu, das Gebäude zu verlassen. Dem schnellen Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr ist es zu verdanken, dass der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte. Insgesamt entstand in der betroffenen Wohnung ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Die Nachbarwohnungen waren nach kurzem Durchlüften wieder bewohnbar. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

