Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht

Zwischen 17 und 19 Uhr hat am Donnerstag ein Autofahrer einen auf dem Kuppelnau-Parkplatz in der Schützenstraße geparkten Seat angefahren. Der Unfallverursacher fuhr im Anschluss davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise.

Ravensburg

St. Jodok-Kirche beschädigt

Ein Fenster der St.Jodok-Kirche wurde zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochmorgen beschädigt. Das denkmalgeschützte Kirchenfenster, das von dem bislang unbekannten Täter in Mitleidenschaft gezogen wurde, zeigt zur oberen Breitenstraße hin. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen um die Kirche gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Amtzell

Autofahrerin kollidiert mit Leitplanke

Auf Höhe von Kammersteig ist am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin mit ihrem Wagen gegen die Leitplanke geprallt. Die 22-Jährige war in Richtung Ravensburg unterwegs, als ein Fuchs die Fahrbahn gequert haben soll. Die Fiat-Fahrerin wich dem Tier aus und fuhr gegen die Schutzplanke. Während der Schaden an der Leitplanke auf etwa 2.000 Euro geschätzt wird, beläuft sich dieser am Pkw auf etwa 10.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die schwangere Fahrerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Wangen

Graffiti-Schmierereien im Stadtgebiet

Mehrere Betonwände, Stromkästen und Glasscheiben hat ein Unbekannter im Stadtgebiet mit Graffiti beschmiert. Insbesondere in der Bahnhofstraße, der Praßbergstraße und der Gegenbaurstraße war der Vandale tätig und verursachte durch das Anbringen von diversen Zahlen und Symbolen einen bislang nicht abzuschätzenden Schaden. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Wangen

Vorfahrt genommen

Die Vorfahrt eines Audi-Fahrers missachtet hat am Donnerstag eine 69-jährige Pkw-Lenkerin beim Abbiegen von der Gegenbaurstraße in den Buchweg. Die VW-Fahrerin stieß beim links Abbiegen mit dem 23 Jahre alten Audi-Lenker zusammen. An den beiden Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bodnegg

Radlerin stürzt

Während einer freihändigen Fahrt ist am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr eine Radfahrerin auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Lachen und "Höhe" gestürzt. Die 15 Jahre alte Radlerin nahm auf der abschüssigen Straße die Hände vom Lenker und verlor in der Folge die Kontrolle über das Zweirad. Sie landete in einer angrenzenden Wiese und verletzte sich durch den Sturz. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Waldburg

Traktorfahrer stößt mit Radlerin zusammen

Leicht verletzt worden ist eine Radfahrerin am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr, als sie auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Edensbach und Marktanner mit einem Traktor zusammenstieß. Der 46 Jahre alte Lenker der landwirtschaftlichen Maschine fuhr von einer Hofzufahrt auf den Weg ein und übersah die Zweiradlenkerin. Die 79-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Isny

Polizeieinsatz nach anhaltendem Lärm

Wegen anhaltender Ruhestörung durch eine Gruppe Heranwachsender musste die Polizei aus Kißlegg und Wangen in der Donnerstagnacht zum Gelände eines Einkaufsmarktes in der Lindauer Straße anrücken. Neben Unfug mit Einkaufswägen waren die Jugendlichen vor allem durch Lärm aufgefallen. Die Beamten ermahnten die teils uneinsichtigen Beteiligten zur Ruhe und schickten sie letztlich davon. Beim Erkennen der Polizisten flüchtete ein 21-Jähriger mit seinem Fahrrad. Während der Flucht warf er eine Tüte mit Rauschgift in ein Gebüsch. Gegen ihn wird nun wegen Drogenbesitzes ermittelt.

Kißlegg

Rennradfahrer stürzt

Beim Überfahren einer Steinkante ist ein Rennradfahrer am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr bei Hilpertshofen gestürzt. Der Zweiradlenker war auf dem abschüssigen Radweg in Richtung Dürren unterwegs, als er einem auf dem Weg abgestellten Sattelzug ausweichen musste. Er fuhr auf die Kreisstraße und wollte nach dem Fahrzeug wieder auf den Radweg auffahren, als er durch die Kante die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Der 80-Jährige verletzte sich durch den Sturz leicht und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Leutkirch

Von Unbekanntem ins Gesicht geschlagen

Wegen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Leutkirch, nachdem am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr ein 61-Jähriger in der Marktstraße von einem Unbekannten angegriffen wurde. Der Angreifer soll den Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser Gesichtsverletzungen erlitt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seinen Angreifer beschreibt der 61-Jährige als etwa 25 Jahre alt, schlank und etwa 180 cm groß. Er trug ein rotes T-Shirt und eine kurze schwarze Hose. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Bad Wurzach

Mit Pfefferspray angegriffen

Mit einem Pfefferspray hat ein 28-Jähriger am Donnerstagnachmittag einen 33 Jahre alten Mann in einer Unterkunft im Birkenweg angegriffen. Hintergrund des Streits war wohl der Aufenthalt des Älteren im Zimmer des 28-Jährigen. Der 33-Jährige soll den Jüngeren ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser das Reizspray einsetzte. Beide Männer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und haben nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Weingarten

Bauleuchten gestohlen

Insgesamt sieben Nissenleuchten hat ein Dieb zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen in der Karlstraße gestohlen. Die Leuchten waren zur Absicherung einer Baustelle auf Warnbaken aufgesteckt. Das Polizeirevier Weingarten nimmt unter Tel. 0751/803-6666 Hinweise auf den Täter entgegen.

Baienfurt

Werkzeug gestohlen

Aus einem Anhänger, der auf einer Baustelle in der Ravensburger Straße abgestellt war, hat ein Dieb in der Nacht zum Freitag mehrere Werkzeuge und Sanitärzubehör gestohlen. Der Täter hebelte den Wagen auf und nahm Arbeitsgeräte im Wert von etwa 2.500 Euro an sich. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Aufbruchs. Hinweise werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Aulendorf

Fahrzeug durch Tritt beschädigt

Ein Unbekannter hat am heutigen Freitag einen Dacia Sandero auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Auf der Steige" beschädigt. Der Täter trat ersten Erkenntnissen zwischen 9.45 und vor 10 Uhr zweimal mit dem Fuß gegen die Heckklappe des blauen Fahrzeugs. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

