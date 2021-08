Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Brandalarm

Angebranntes Essen war am Donnerstagnachmittag die Ursache für einen Brandalarm in einer Wohngruppe in der Konviktstraße. Die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen, die mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort war, konnte nach kurzer Abklärung wieder abrücken. In der Wohngruppe wurden keine Personen verletzt, zudem entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Sigmaringen

Fahren unter Drogeneinfluss

Mit einem mehrmonatigen Fahrverbot und einer Ordnungswidrigkeitenanzeige muss ein 26-Jähriger rechnen, den Polizisten am Donnerstagnachmittag in der Landesbahnstraße kontrollierten. Ein während der Kontrolle durchgeführter Urin-Test ergab, dass der Fahrzeugführer Kokain und Marihuana konsumiert hatte. Zudem ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen bezüglich mehreren originalverpackten neuwertigen Gegenständen, die sich im Fahrzeug befanden und deren Herkunft bislang unklar ist.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand am Mittwoch im Zeitraum von 5.45 bis 13.45 Uhr an einem VW-Touran, den eine 39-Jährige auf dem Parkplatz eines Pflegeheims in der Straße "In der Au" abgestellt hatte. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Ölspur

Nach einem Motordefekt an einer Sattelzugmaschine trat am Donnerstag gegen 17.15 Uhr eine größere Menge Öl auf die Fahrbahn der B 32 zwischen Sigmaringen und Nollhof aus. Die Fahrbahn wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen abgestreut, entsprechende Warn- und Hinweisschilder wurden angebracht.

Stetten am kalten Markt

Brand eines Carports

Offenbar aufgrund des Entfernens von Unkraut mit einem Gasbrenner entzündete sich am Mittwoch gegen 14.15 Uhr eine Hecke in der Bohlstraße. Den Brand, der kurzzeitig auch auf einen nahstehenden Carport übergriff, löschten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Schwenningen

Unfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Offenbar aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Donnerstag gegen 21 Uhr ein 18-Jähriger Autofahrer auf der L 218 zwischen Unterglashütte und Schwenningen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Opel wurde durch eine Leitplanke abgefangen, sodass der Fahrzeuglenker glücklicherweise unverletzt blieb. An der Leitplanke, die über zwölf Meter Länge beschädigt wurde, und dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11.000 Euro

Bad Saulgau

Fahren unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle in der Martin-Staud-Straße stellten Polizisten des Polizeireviers Bad Saulgau in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einem 49-jährigen Autofahrer Anzeichen fest, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Ein Urin-Test verlief positiv auf Cannabis. Nach einer ärztlichen Blutentnahme erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss.

Mengen

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Schwer verletzt wurde die 26-Jährige Fahrerin eines VW-Polo, die am Freitag gegen 0.30 Uhr auf dem Edelbrunnenweg zwischen Ennetach und Scheer an einer Weggabelung aus bislang unbekannter Ursache frontal auf einen Baum auffuhr. Die Fahrzeugführerin, die durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde, konnte selbstständig einen Notruf absetzen. Zur Rettung der 26-Jährigen aus dem Fahrzeug musste die Freiwillige Feuerwehr Mengen eine Fahrzeugtüre abtrennen. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Ostrach

Pferd aus Graben gerettet

Ein entlaufenes Pferd sorgte am Donnerstagmorgen zwischen Spöck und Kalkreute für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Ostrach sowie der Tierrettung. Das Tier geriet auf einem Feld in einen Graben und sank derart in den Schlamm ein, dass es sich nicht mehr selbst befreien konnte. Mit einem Teleskopradlader und der Unterstützung einiger Anwohner konnte das Pferd aus der misslichen Lage gerettet werden.

