Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Bodenseekreis

Erneut Welle von betrügerischen Anrufen

Mit einer Vielzahl sogenannter Schock- und Enkeltrickanrufe haben Betrüger am Donnerstag Bewohner im Bodenseekreis kontaktiert. Die Gauner meldeten sich telefonisch bei meist älteren Bürgern und hatten es auf das Hab und Gut der Personen abgesehen. Durch geschickte Gesprächsführung versuchten sie, das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen. Teilweise behaupteten die Täter, der Enkel des Angerufenen zu sein und dringend Bargeld zu benötigen. Andererseits gab es auch Anrufe falscher Polizeibeamter, die vor Einbrüchen in der Nachbarschaft warnten und das Eigentum ihrer Opfer in trügerische Sicherheit bringen wollten. Alle Angerufenen erkannten die Betrugsmasche rasch und beendeten das Telefonat, sodass kein finanzieller Schaden entstand. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt und warnt erneut davor, Geld und Wertsachen an Fremde auszuhändigen. Seien Sie misstrauisch, geben Sie am Telefon keine Auskunft über ihren Besitz und verständigen Sie umgehend Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle.

Friedrichshafen

Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Beim seitlichen Zusammenstoß einer Renault-Fahrerin und einer 50 Jahre alten Pedelec-Lenkerin am Donnerstag wurde diese leicht verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad die Hauptstraße und wurde von der 24 Jahre alten Pkw-Lenkerin überholt. Just in diesem Moment bog die 50-Jährige nach links ab und kollidierte mit dem Renault. Sie stürzte in der Folge und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Friedrichshafen

Fahrzeug-Lenker fährt betrunken auf Felge

Drei Polizeibeamten auf dem Weg zum Dienst fiel am Donnerstag gegen 5.30 Uhr in der Jettenhauser Straße ein BMW-Fahrer auf, an dessen Fahrzeug der hintere rechte Reifen gänzlich fehlte und der Wagen nur noch auf der Felge fuhr. Der Fahrer überfuhr in der Folge eine rote Ampel auf Höhe des Sauerstoffwerks und zeigte während der Fahrt eine auffällige Fahrweise. Erst zusammen mit einer alarmierten Polizeistreife gelang es den Beamten, den 25-jährigen Mann an der Einmündung Ailinger Straße/Scheffelstraße zum Anhalten zu bewegen. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch bei dem jungen Mann wahr. Weil dieser einen Alkoholtest verweigerte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Dem Mann wurde die Weiterfahrt vorübergehend untersagt. Er muss nun mit einer Strafanzeige und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der nicht mehr fahrbereite BMW wurde abgeschleppt.

Meckenbeuren

Brandalarm

Wegen eines Brandalarms rückten am frühen Freitagmorgen gegen 0.30 Uhr Polizei und Feuerwehr in ein Wohnheim am Bahnhofplatz aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine vergessene Suppe auf dem Herd für die Alarmauslösung verantwortlich war. Ein Schaden entstand nicht, weshalb die Wehrleute nach kurzer Abklärung wieder abrücken konnten.

Kressbronn

Harley gestreift -Polizei sucht Unfallverursacher

Ein Streifvorgang an der Harley Davidson eines 75-Jährigen ereignete sich am Donnerstag gegen 17.50 Uhr in der Argenstraße. Der Biker bog von dieser auf die Langenarger Straße ab. Dabei touchierte der bislang unbekannte Lenker eines schwarzen Pkw die Harley im Bereich des Sturzbügels und verursachte Schaden von mehreren hundert Euro. Nachdem der Unbekannte kurz abgebremst hatte, setzte er seine Fahrt fort. Der 75-Jährige blieb unverletzt. Kurz vor dem Vorfall bogen Angaben des Harley-Fahrers zufolge zwei weitere Motorradfahrer an der Unfallstelle in Richtung Kressbronn ab. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer des schwarzen Wagens geben können, insbesondere die beiden Motorradfahrer, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Immenstaad

Alkoholisiert Fahrzeug gestreift

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs hat das Polizeirevier Friedrichshafen gegen eine 83 Jahre alte Fahrzeuglenkerin eingeleitet. Die Seniorin streifte am Donnerstag kurz nach 17 Uhr einen geparkten VW in der Straße "Auf dem Ruhbühl" und verursachte Sachschaden von knapp 1.000 Euro. Eine Polizeistreife stellte bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau fest. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von deutlich über 0,3 Promille ergaben hatte, nahmen die Polizisten die 83-Jährige mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Beamten untersagten der Frau die Weiterfahrt, stellten ihren Führerschein sicher und zeigten sie bei der Staatsanwaltschaft an.

Überlingen

Wohnmobil in Schlangenlinien unterwegs

Der Polizei wurde am Donnerstag gegen 21.40 Uhr ein Wohnmobil gemeldet, dessen Fahrer auf der B 31 zwischen Überlingen und Nußdorf in Schlangenlinien unterwegs war. Der 59-Jährige erwies sich in einer Kontrolle durch eine Polizeistreife als verkehrstüchtig. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 59-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Überlingen

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro forderte ein Auffahrunfall am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der B 31 zwischen Überlingen und Nußdorf. Mutmaßlich aufgrund zu geringen Abstands fuhr ein 27 Jahre alter VW-Lenker auf den Audi eines vorausfahrenden 61-Jährigen auf. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Markdorf

Reifen zerstochen

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagabend den Reifen eines Hyundai in der Bahnhofstraße zerstochen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/96200 entgegen.

Markdorf

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag zwischen 7 und 14 Uhr in der Spitalstraße einen geparkten Nissan Micra gestreift und Sachschaden von rund 1.500 Euro verursacht. Im Anschluss suchte der Unbekannte das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursachung

Markdorf

Unbekannter beschädigt Straßenlaterne

Eine Straßenlaterne im Bereich des Untertors hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Nach der Kollision entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/96200 entgegen.

Meersburg

Betrunken am Steuer

Weit über ein Promille Alkohol intus hatte ein 39 Jahre alter Autofahrer, als er am Donnerstag gegen Mitternacht von einer Polizeistreife im Stadtgebiet gestoppt wurde. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und der 39-Jährige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell