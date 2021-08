Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Unfall bei Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Nachdem am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr auf der Landesstraße zwischen Ravensburg und Horgenzell zwei Pkw zusammengestoßen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Fahrer eines Wohnmobils war in Richtung Horgenzell unterwegs, als ihn ein BMW-Fahrer auf Höhe der Einmündung nach Gringen überholte. Just in diesem Moment bog aus der Einfahrt ein weißer Lieferwagen auf die Landesstraße nach Ravensburg ein, sodass der BMW-Fahrer, um einen Unfall zu verhindern, nach rechts auswich. Dort touchierte er das Reisemobil seitlich, sodass an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von etwa 3.500 Euro entstanden ist. Nach der Kollision hielten weder der Lieferwagen noch der BMW-Fahrer an, weshalb die Polizei nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Personen, die das Verkehrsgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrer des Lieferwagens geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Fußgängerin von Auto erfasst

An einem Fußgängerüberweg in der Parkstraße hat am Mittwoch gegen 14.30 Uhr eine Autofahrerin eine Fußgängerin angefahren. Die Nissan-Lenkerin übersah beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr die von links kommende 51-Jährige. Diese stürzte durch die Kollision und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Nissan entstand durch den Unfall ein Schaden von etwa 500 Euro.

Ravensburg

Zwei Verletze nach Rollersturz

Ein 70 Jahre alter Rollerfahrer und seine 68-jährige Mitfahrerin haben sich verletzt, nachdem sie am Mittwochmorgen beim Abbiegen von der Stadionstraße in die Metzgerstraße mit dem Fahrzeug gestürzt sind. Nach eigenen Angaben kam der Motorroller in der Kurve ins Rutschen, sodass der 68-Jährige und seine Mitfahrerin fielen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die beiden Verletzten wurden von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ravensburg

Radfahrer stoßen zusammen

Auf dem Fuß- und Radweg zwischen Friedberg und der Meersburger Straße sind am Mittwoch gegen 11 Uhr zwei Radfahrer bei einer Kollision verletzt worden. Ein 51 Jahre alter Mountainbiker wollte einen vorausfahrenden 49-jährigen Radler links überholen, als dieser wegen eines Busches am Wegesrand ebenfalls nach links fuhr. Er hatte den von hinten heranfahrenden Mountainbiker nicht bemerkt. Beide Radler wurden wegen ihren Verletzungen von Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Grünkraut

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Wegen des Verdachts, dass er unter der Wirkung von Rauschmitteln hinterm Steuer saß, ermittelt das Polizeirevier Ravensburg aktuell gegen einen 18 Jahre alten Autofahrer. Der Lenker des Mercedes wurde am frühen Donnerstag auf der B 32 angehalten. Wegen Anzeichen auf Drogenkonsum und einem positiven Schnelltest untersagten die Beamten den Fahranfänger die Weiterfahrt und nahmen ihn zu einer Blutentnahme mit in ein Krankenhaus. Auf ihn kommen nun eine Anzeige, ein Bußgeld und eine Eintragung im Verkehrsregister zu.

Wangen

Schaukasten demoliert

Noch unbekannt ist der Täter, der in der Zeit von Dienstagabend 20 Uhr bis Mittwochmorgen 7 Uhr das Glas einer Infotafel an der Stadthalle eingeschlagen hat. Der Unbekannte verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise.

Wangen

Betrunkener Radfahrer auf der Autobahn

Einen deutlich alkoholisierten Radfahrer hat eine Polizeistreife am frühen Donnerstag auf der A 96 gestoppt. Der 23 Jahre alte Radler war gegen 1.30 Uhr auf dem Pannenstreifen in Richtung Memmingen unterwegs, als ihn die Beamten kurz vor dem Rastplatz Humbrechts anhielten. Der Zweiradlenker roch deutlich nach Alkohol und ein Atemtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Als die Polizisten dem 23-Jährigen in der Folge die Weiterfahrt untersagten und ihn mit zu einer Blutentnahme nahmen, geriet dieser darüber so in Rage, dass er seinen Personalausweis zerbrach. Auf den junge Mann kommt nun eine Strafanzeige zu.

Leutkirch

Pflanzen ausgerissen

Unbekannte haben im Laufe der letzten Woche im Schulgarten der Grundschule Friesenhofen mehrere Pflanzen ausgerissen. Die Täter zerstörten unter anderem einen Kürbis und rissen einen Rosenbogen aus der Verankerung. Außerdem hinterließen sie ein Graffiti an den Blumenbeeten, bevor sie das Weite suchten. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise.

Leutkirch

Lastwagen touchiert Auto

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist am Mittwoch kurz nach 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Wurzacher Straße entstanden. Ein 37 Jahre alter Lastwagenfahrer touchierte beim Ausparken einen Fiat Ducato. Während am Fiat ein beträchtlicher Schaden entstand, war am Lastwagen keine Beschädigung erkennbar.

Weingarten

Nach Unfall geflüchtet

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, hat ein Unfallverursacher am Mittwoch in der Abt-Hyller-Straße das Weite gesucht. Der unbekannte Fahrzeug-Lenker prallte zwischen 16 und 20 Uhr gegen einen geparkten Mercedes, sodass ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand. Die Beamten des Polizeireviers Weingarten ermitteln wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Aulendorf

Nach Ruhestörung in Polizeigewahrsam

Die Nacht in einer Arrestzelle der Polizei verbracht haben zwei Männer, die am frühen Donnerstag durch laute Musik aufgefallen waren. Nachdem sie zuvor kurz nach Mitternacht im Bereich des Sachsenwegs mit einer Musikbox die Nachtruhe der Anwohner störten, gingen sie laut Zeugen herumschreiend davon. Eine Polizeistreife griff die Männer kurze Zeit später auf. Nachdem die augenscheinlich stark alkoholisierten Störenfriede sich auch den Beamten gegenüber unkooperativ verhielten und ein Platzverweis nicht fruchtete, wurden sie bis zum Morgen in Gewahrsam genommen.

