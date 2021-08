Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 19.08.2021 Mutmaßlicher Vergewaltiger soll weitere Frauen belästigt haben

Weingarten (Landkreis Ravensburg) (ots)

Nach der Vergewaltigung einer 85 Jahre alten Seniorin am vergangenen Samstag haben sich bei der Polizei zwei weitere Frauen gemeldet, die mutmaßlich vom selben Tatverdächtigen sexuell belästigt wurden. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen soll der 30-jährige Tatverdächtige gegen 08.20 Uhr eine 75-Jährige verfolgt haben, die zu Fuß im Bereich des Charlottenplatzes in Weingarten unterwegs war. Nachdem er es geschafft habe, die Frau zum Anhalten zu bewegen, soll er ihr unvermittelt in den Schritt gefasst haben. Da die 75-Jährige den Mann laut anschrie, habe er sein Vorhaben gestoppt und sei geflüchtet. Weiter steht der 30-Jährige in Verdacht, im Anschluss an den Vorfall im Bereich des Charlottenplatzes in der Bahnhofstraße in Weingarten auf eine 64-jährige Frau getroffen zu sein, die mit ihren Hunden unterwegs war. Er soll der Frau dabei zunächst in dichtem Abstand gefolgt sein und versucht haben, sie in ein Gespräch zu verwickeln, worauf sich die 64-Jährige jedoch nicht einließ. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige ihr einen Schlag auf das Gesäß gegeben und eine anstößige Bemerkung gemacht haben. Erst nachdem er von einem der Hunde in die Hand gebissen worden sei, soll der 30-Jährige von seinem Opfer abgelassen haben. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen sexueller Belästigung und bittet Zeugen der Vorfälle oder Personen, die von dem Tatverdächtigen ebenfalls in anzüglicher Weise angesprochen oder berührt worden sind, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Der Mann war während der Taten mit einem zerrissenen roten T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Er trug eine kleine Umhängetasche. Der 30-Jährige hat kurzes, dunkles Haar mit blonden Strähnen sowie einen Vollbart.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1332

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

