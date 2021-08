Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Gartenhütte

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum von Sonntagabend bis Dienstagnachmittag in eine Gartenhütte bei Hirschlatt eingebrochen. Die Unbekannten entwendeten eine Feuerschale, ein Notstromaggregat sowie einen Rasenmäher. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Hütte in der Nähe der Kreuzlinger Straße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

In Geländer geprallt und das Weite gesucht

Nach dem Fahrer eines weinroten Opel Adam sucht das Polizeirevier Friedrichshafen, nachdem dieser in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Geländer in der Albrechtstraße geprallt ist. Der Unbekannte kollidierte etwa zwischen 2 und 4.30 Uhr mit dem Metallgeländer und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß suchte der Fahrer das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Da etliche Fahrzeugteile an der Unfallstelle zurückblieben, geht die Polizei davon aus, dass der Opel an der Front erheblich beschädigt sein dürfte. Die Beamten schließen zudem nicht aus, dass der Fahrer bei dem Unfall verletzt wurde. Hinweise zum Unfallverursacher oder zu dem Wagen nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Zwei Personen nach Gasaustritt vorsorglich in Klinik

Beim Abbau einer Gefriertruhe ist in einem Wohnhaus in der Albrecht-Dürer-Straße am Dienstag gegen 12.40 Uhr ein Kühlmittel ausgetreten. Weil zwei 73 Jahre alte Bewohner des Hauses das Gas eingeatmet hatten, wurden sie vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen war mit 22 Einsatzkräften vor Ort und lüftete den Keller.

Langenargen

Person bei Auffahrunfall schwer verletzt

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz nach 8.30 Uhr auf der B 467 ereignet hat. Ein 51-jähriger Sattelzug-Lenker musste auf Höhe des Parkplatzes "Mückle" wegen eines einscherenden Fahrzeugs abbremsen. Ein nachfolgender 67 Jahre alter VW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mutmaßlich ungebremst auf den Lastwagen auf. Der Mann wurde bei der Kollision schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der stark beschädigte VW wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Freiwillige Feuerwehr Langenargen/Oberdorf war mit 32 Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße bis gegen 10.30 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Langenargen

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 19-jähriger Rennrad-Fahrer wurde am Dienstag gegen 15.40 Uhr auf dem Radweg entlang der B 31 bei einem Unfall leicht verletzt. Der Radfahrer befuhr die Unterführung unter der Bundesstraße und übersah einen 57-Jährigen mit dessen Liegerad. Während der 19-Jährige bei der Kollision stürzte und sich Schürfwunden zuzog, blieb der Liegerad-Fahrer unverletzt. An beiden Fahrrädern entstand jeweils Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Kressbronn

Zwei Radfahrer stoßen zusammen

Beim seitlichen Zusammenstoß zweier Pedelec-Fahrer stürzte am Dienstag gegen 12.40 Uhr eine 52-Jährige und verletzte sich leicht. Die Frau war zusammen mit ihrem 18-jährigen Sohn auf dem Verbindungsweg zwischen Gottmannsbühl und der Berger Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache berührten sich die beiden Fahrräder und die 52-Jährige stürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An ihrem Pedelec entstand geringer Sachschaden.

Meckenbeuren

Radfahrer stürzt

Leichte Verletzungen hat sich am Dienstag kurz nach 18 Uhr ein Pedelec-Lenker bei einem Sturz zugezogen. Der Radler war auf dem Radweg von Tettnang in Richtung Meckenbeuren unterwegs. Als er an einem Fußgänger vorbeifahren wollte, erschrak sich dieser. Der Radfahrer zuckte aufgrund dieser Reaktion ebenfalls zusammen und fiel über seinen Lenker zu Boden. Unklar ist bislang, ob der Pedelec-Fahrer zudem eine Laterne touchierte. Er wurde aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht. An seinem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Überlingen

Seniorin bei Unfall mittelschwer verletzt

Mit mittelschweren Verletzungen wurde eine 97 Jahre alte Frau nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.15 Uhr in eine Klinik gebracht. Die Seniorin überquerte mit ihrem Krankenfahrstuhl die Rengoldshauser Straße und wurde von einer 59-jährigen Fiat-Lenkerin erfasst, als sie die Fahrbahn fast vollständig überquert hatte. Der Krankenfahrstuhl kippte durch den Zusammenstoß und die 97-Jährige stürzte auf die Straße. Während am Krankenfahrstuhl Totalschaden entstand, war an dem Fiat nur geringer Sachschaden festzustellen. Die 59-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Markdorf

Fahrzeug ausgebremst und Scheibe eingeschlagen

Mit mehreren Anzeigen rechnen muss der bislang unbekannte Lenker eines Renault Espace, der am Dienstag kurz nach 14 Uhr nach einem gefährlichen Überholmanöver einen 64 Jahre alten Audi-Lenker ausgebremst und dessen Windschutzscheibe eingeschlagen haben soll. Der Unbekannte wollte der Schilderung des 64-Jährigen zufolge auf der L 205 zwischen Markdorf und Bermatingen zunächst dessen Audi überholen. Aufgrund Gegenverkehrs musste er den Überholvorgang jedoch abbrechen. Nachdem dem Tatverdächtigen kurz darauf das Überholen gelungen war, wies der Audi-Fahrer ihn mittels Lichthupe auf die gefährliche Situation hin. Infolgedessen soll der Unbekannte den 64-Jährigen bis zum Stillstand ausgebremst haben, aus seinem dunkelblauen Renault ausgestiegen sein und mit voller Wucht gegen die Windschutzscheibe des Audi geschlagen haben. Diese zerbarst zur Hälfte. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Salem

Pkw in Feld aufgefunden - Polizei ermittelt

Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie fahrlässiger Körperverletzung haben Beamte des Polizeireviers Überlingen gegen einen 19-Jährigen eingeleitet. Den Polizisten fiel am Dienstag gegen 20.40 Uhr auf einer Kuhweide an der L 205 zwischen Unterstenweiler und Neufrach ein BMW auf. Offensichtlich verlor der Fahrer des Wagens beim Abbiegen die Kontrolle, überfuhr zwei Verkehrsinseln und schanzte in der Folge zwischen zwei Bäumen hindurch eine Böschung hinunter und blieb auf der Kuhweide stehen. In unmittelbarer Nähe des Unfallfahrzeugs trafen die Beamten auf zwei Personen, die sich in dem Fahrzeug befunden hatten und sich in Widersprüche verstrickten. Mehrere Stunden später stellte sich der 19-Jährige Unfallverursacher bei der Polizei. Da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter Schock stand, hatte er nach dem Unfall zu Fuß das Weite gesucht. Er sowie sein 18-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein weiterer 18 Jahre alter Mitfahrer blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den verunfallten Wagen, an dem Totalschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstand. Auch der Halter des BMW muss mit einer Strafanzeige rechnen, weil er die Fahrt zugelassen hat.

Heiligenberg

Vorfahrt missachtet - Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die beiden Beteiligten eines Verkehrsunfalls auf der K 7755 am Dienstag gegen 12.30 Uhr. Eine 34-jährige VW-Fahrerin wollte von einem Gemeindeverbindungsweg von Röhrenbach kommend in die Kreisstraße einbiegen und übersah dabei den Renault einer 30-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Wagen.

