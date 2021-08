Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte

Ohne Erfolg blieben am Dienstagabend die Anrufe falscher Polizeibeamter bei zwei 83 und 71 Jahre alten Frauen aus Sigmaringen. Die Betrüger gaben vor, dass angeblich eine Einbrecherbande unterwegs sei, die die beiden Seniorinnen beobachten würde. Weiter behaupteten sie, dass Beamte bei ihnen vorbeikämen, um ihr Bargeld in fünfstelliger Höhe sowie andere Wertgegenstände in Verwahrung zu nehmen. Die beiden Damen wurden misstrauisch und wählten den Notruf. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Betrugs und weist erneut daraufhin, dass die Polizei Bürger niemals dazu auffordert, Bargeld oder Wertgegenstände herauszugeben. Seien Sie misstrauisch und verständigen Sie Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle.

Sigmaringen

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 14-Jährigen, den Beamte am Dienstagnachmittag als Teil einer dreiköpfigen Gruppe auf dem Gelände des Bildungszentrums Kloster Gorheim kontrollierten. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten eine kleinere Menge Marihuana sowie Konsumutensilien sicher.

Scheer

Kanu kentert an Wehr

Glücklicherweise unverletzt blieb eine vierköpfige Familie, die am Dienstagnachmittag mit ihrem Kanu am Donauwehr Stadtmitte kenterte und aufgrund des starken Wasser-Sogs in das Wehr gezogen wurden. Rettungstaucher, sowie Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Scheer und des Rettungsdienstes konnten die Personen aus dem Wasser retten. Diese hielten sich an einer Kette über Wasser. Ursache für das unbeabsichtigte Befahren des Wehrs war offenbar eine falsche Deutung der Warn- und Hinweisschilder.

Stetten am kalten Markt

Brand

Zu einem Gebäudebrand kam es am Dienstagnachmittag in der Sigmaringer Straße, nachdem zunächst ein Sofa auf dem Balkon einer Wohnung aus bislang unbekannter Ursache Feuer fing. Bei den Löscharbeiten waren die Freiwilligen Feuerwehren Stetten und Frohnstetten, sowie die Bundeswehr-Feuerwehr der Kaserne Stetten mit insgesamt etwa 50 Einsatzkräften eingesetzt. Das Gebäude, an dem Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstand, ist derzeit unbewohnbar. Die Bewohner des Hauses wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Meßkirch

Fahren unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle am Adlerplatz stellten Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstagvormittag bei einem 20-jährigen Autofahrer Anzeichen auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln fest. Während der Kontrolle beleidigte der junge Erwachsene die Beamten, sodass er neben der ärztlichen Blutentnahme und einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nun auch mit einer Strafanzeige rechnen muss.

Meßkirch

Körperliche Auseinandersetzung vor einer Bar

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Betreiber einer Bar und einem stark alkoholisierten Gast kam es am Dienstagabend in der Hauptstraße. Der Wirt hatte den Gast zuvor aufgrund von Streitigkeiten aus der Bar verwiesen. Vor der Bar griffen ein weiterer Gast, sowie unbeteiligter Anwohner in die Auseinandersetzung ein. Die Situation beruhigte sich jedoch erst, als ein 68-Jähriger Anwohner ein Tierabwehrspray einsetze. Eigenen Angaben zufolge wollte er sich hiermit vor einem Angriff des mit über 2,5 Promille alkoholisierten Gastes schützen. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen des Polizeiposten Meßkirch dauern an.

Bad Saulgau

Brandalarm in Therme

Ein Rauchmelder, der aufgrund unbekannter Ursache in der Sonnenhoftherme auslöste, sorgte am Dienstagmorgen für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bad Saulgau. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Die Einsatzkräfte konnten nach kurzer Abklärung wieder abrücken.

Mengen

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem nach Überholvorgang

Aufgrund eines Überholvorgangs eines 54-Jährigen Opel Fahrers musste auf der B 311 zwischen Rulfingen und Krauchenwies der entgegenkommende Fahrer eines Audi nach rechts auf das Bankett ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Beim Ausweichmanöver geriet der 21-jährige Fahrer des Audi wieder auf die Fahrbahn, prallte gegen einen der beiden Lkw, den der Unfallverursacher überholt hatte, und kam schlussendlich in einer angrenzenden Böschung zum Stehen. An dem Fahrzeug des jungen Erwachsenen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Fahrer wurde leicht verletzt. Der 54-Jährige Unfallverursacher muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Sauldorf

Überladener Kleintransporter

Eine Sicherheitsleistung in Höhe eines größeren dreistelligen Euro-Betrags musste am Dienstagmorgen der Fahrer eines Kleintransporters hinterlegen, den Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen auf einem Parkplatz an der B 311 kontrollierten. Der Fahrer hatte das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen um über 100 Prozent überladen. Zudem führte er die vorgeschriebene Dokumentation der Lenk- und Ruhezeiten nicht durch. Seine Fahrt durfte der 40-Jährige erst fortsetzen, nachdem er abgeladen und die tägliche Ruhezeit erbracht hatte. Er wird nun entsprechend angezeigt.

