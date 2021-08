Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Landkreis Ravensburg

Im Landkreis, schwerpunktmäßig in den Stadtgebieten von Ravensburg und Weingarten, sind seit dem vergangenen Wochenende mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien anlässlich der anstehenden Bundestagswahl beschädigt worden. Insgesamt verursachten die unbekannten Täter durch die Verunstaltungen an etwa 15 Plakaten einen Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Beschädigungen, Hinweise auf die Verursacher werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Ravensburg

Schmorbrand an Waschmaschine

Wegen einer brennenden Waschmaschine sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gestern in den Erlenweg ausgerückt. Die Maschine fing vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an zu schmoren. Es bildete sich dichter Rauch, der schnell den Keller des Wohnhauses füllte. Die Feuerwehr beseitigte den Schmorbrand und lüftete die Räumlichkeiten. Verletzt wurde durch den Rauch niemand.

Ravensburg

Autofahrer fährt auf Motorrad auf

Mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer, der um kurz nach 16 Uhr an der Einmündung der O.E.W.-Straße in die Gartenstraße von einem Autofahrer erfasst worden ist. Der 72 Jahre alte Porsche-Fahrer bog hinter dem Motorradfahrer von der O.E.W.-Straße nach rechts in die Gartenstraße ein, als der 53 Jahre alte Biker wegen Motorproblemen im Kreuzungsbereich anhielt. Dies erkannte der Porsche-Fahrer zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von etwa 6.000 Euro.

Ravensburg

Pedelec-Fahrer übersehen

Mit einem Pedelec-Fahrer zusammengestoßen ist am Dienstag kurz vor 16 Uhr eine Autofahrerin, die von einem Parkplatz in die Blumenstraße abbiegen wollte. Die 60 Jahre alte VW-Fahrerin verletzte den 43-jährigen Radler dadurch leicht. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht nötig. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt.

Leutkirch

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Leutkirch, nachdem bereits am Samstag ein bislang Unbekannter einen in der Schillerstraße geparkten VW beschädigt hat. An dem zwischen 8.30 und 12 Uhr geparkten Pkw verursachte der Flüchtige an der Fahrertüre einen Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher werden unter Tel. 07561/8488-0 entgegengenommen.

Leutkirch

Radkontrollen

Etliche von Radfahrern begangene Verkehrsdelikte ahndeten die Polizisten aus Leutkirch bei einer Kontrollaktion am Dienstagmorgen, bei der sie die Zweiradfahrer insbesondere am Postplatz und der Wurzacher Straße ins Visier nahmen. Innerhalb von weniger als zwei Stunden überfuhren mehr als 14 Radler eine rote Ampel, 20 Mal stellten die Beamten eine falsche Befahrung des Radweges fest. Neben fünf Verstößen, bei denen illegal mit dem Handy telefoniert wurde, gelangte auch ein Radler zur Anzeige, der während der Fahrt eine Katze im Arm transportierte.

Wangen

Unfall in der Siemensstraße

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro ist am Dienstag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Siemensstraße entstanden, nachdem zwei Autofahrerinnen zusammengestoßen sind. Die 73 Jahre alte Hyundai-Fahrerin und die 66-jährige Lenkerin eines Mercedes fuhren von gegenüberliegenden Parkplätzen auf die Straße ein, sodass es zur Kollision kam.

Argenbühl

Gegenverkehr ausgewichen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem eine Autofahrerin am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Au und Christazhofen zwei entgegenkommenden Pkw-Lenkern ausweichen musste und verunfallte, sucht das Polizeirevier Wangen aktuell nach Zeugen. Im Bereich einer Kurve kamen ihr ein dunkler Kleinwagen und ein silberner Pkw teilweise auf ihrer Spur entgegen. Die 25-Jährige wich, um einen Unfall zu verhindern, so weit nach rechts aus, dass sie die Leitplanke streifte. An ihrem Pkw entstand ein Schaden von 6.000 Euro. Hinweise auf die zwei Wagen im Gegenverkehr werden an der Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Weingarten

Brandalarm in Drogeriemarkt

Eine qualmende Deckenlampe hat am Dienstag kurz nach 14 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Karlstraße Brandalarm ausgelöst. Ein technischer Defekt löste die Rauchentwicklung aus, die durch die Angestellten des Marktes mit einem Feuerlöscher bekämpft wurde. Die Bewohner des Gebäudes sowie die Kunden des Marktes wurden vorsorglich für kurze Zeit evakuiert.

Weingarten

Unfall fordert zwei Verletzte

Zwei Verletzte und einen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro forderte ein Unfall am Dienstag kurz vor 14.30 Uhr in der Abt-Hyller-Straße, als ein Autofahrer erst eine Radfahrerin touchierte und im Anschluss gegen ein Brückengeländer fuhr. Der 70 Jahre alte Seat-Fahrer wollte vom Gelände einer Tankstelle auf die Straße einfahren und wollte wegen der Radlerin, die den Radweg entlang der Abt-Hyller-Straße befuhr, bremsen. Dabei verwechselte er Gas und Bremse und stieß mit der 61-jährigen Radlerin zusammen. Im Anschluss überfuhr er die Straße und kam letztlich an dem gegenüberliegenden Brückengeländer zum Stehen. Sowohl die Radlerin wie auch der Autofahrer wurden aufgrund der erlittenen Verletzungen vor Ort medizinisch versorgt. Der Seat musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Weingarten

Autofahrer prallt gegen Leitplanke

Mehrfach gegen die Leitplanke geprallt ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer, der auf der B 30 in Richtung Ravensburg unterwegs war. Der 20 Jahre alte Seat-Fahrer war auf der linken Spur unterwegs, als er mit seinem Wagen erst zu weit nach rechts kam und daraufhin ruckartig nach links steuerte. Dabei krachte er in die mittlere Leitplanke. Sein Wagen schleuderte zurück auf die Fahrspuren, bevor er abermals die Leitplanke streifte. Insgesamt entstand an dem Pkw ein Schaden von etwa 7.500 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt. Der Seat-Fahrer stand unter Schock. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.

Baienfurt

Krankenwagen verunfallt

Am frühen Mittwochmorgen ist der Fahrer eines Krankentransports von der B 30 abgekommen und verunfallt. Der 25 Jahre alte Fahrer war in Richtung Ravensburg unterwegs, als er auf Höhe der Abfahrt Baindt wegen eines Wildtiers eine Vollbremsung tätigte. Durch die starke Bremsung auf der regennassen Straße geriet der Krankenwagen ins Schleudern und kam letztlich nach rechts von der Straße ab. Dort kippte er zeitweise auf die Seite, kam aber letztlich auf den Rädern zum Stehen. Der 22 Jahre alte Beifahrer im Krankenwagen wurde leicht verletzt. Beide Insassen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Wolfegg

Unfall bei Bahnübergang

Kurz vor dem Bahnübergang auf der Landesstraße zwischen Roßberg und Mennisweiler sind am Dienstag gegen 13 Uhr drei Autos zusammengestoßen. Ein VW-Fahrer musste verkehrsbedingt anhalten und auch ein nachfolgender Ford-Lenker bremste daraufhin ab. Ein 28 Jahre alter Golf-Fahrer, der dies zu spät erkannte, fuhr auf den Ford auf uns schob diesen gegen den VW. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell