Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisierter Jugendlicher flüchtet vor Polizeibeamten

Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen Jugendlichen, der am späten Montagabend in der Teuringer Straße vor einer Polizeikontrolle flüchtete. Der 16-Jährige war der Polizeistreife zuvor aufgefallen, da er ohne Licht auf seinem Fahrrad unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich vage Anzeichen auf Alkohol- und Drogenkonsum, weshalb der Jugendliche kurzerhand das Weite suchte. Bei der Verfolgung verlor der 16-Jährige eine Brusttasche, in der die Beamten Rauschmittel fanden. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu. Die illegalen Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt.

Friedrichshafen

Rücklicht an Fahrzeug beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten am Montag zwischen 07.00 Uhr und 15.00 Uhr die Rückleuchte eines Pkw, sodass dessen Verglasung zerbrach. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Stockerholzstraße. Unter Tel. 07541/701-0 bittet das Polizeirevier Friedrichshafen um sachdienliche Hinweise auf den Täter.

Immenstaad

Pkw-Fahrer beschädigt Fahrzeug und flüchtet

Unerlaubt vom Unfallort entfernt hat sich ein Pkw-Fahrer, der in der Dr.-Zimmermann-Straße im Zeitraum zwischen Donnerstag 14 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr einen Unfall verursacht hat. Der bislang nicht bekannte Fahrer beschädigte mit seinem Pkw einen in einer Parkbucht abgestellten schwarzen Ford und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro an dem Wagen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immenstaad unter Tel. 07545/1700 zu melden.

Friedrichshafen

Pkw zerkratzt

Mehrere Kratzer auf der Beifahrerseite sind das Ergebnis einer Sachbeschädigung, die bislang unbekannte Täter an einem geparkten Mercedes-Benz in der Bodenseestraße am Montag zwischen 8 Uhr und 9 Uhr verübt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat erbittet das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0.

Kressbronn

Pkw kollidieren auf abschüssiger Fahrbahn

Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstand bei einer Kollision zweier Pkw am Montagmorgen in der Betzhofer Halde. Eine 38-jährige Suzuki-Fahrerin war in Richtung Betznau unterwegs und stieß auf der schmalen und abschüssigen Straße in einer unübersichtlichen Linkskurve mit einer entgegenkommenden Mercedes-Lenkerin zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Friedrichshafen

Fehlalarm

Nachdem am Montagmorgen gegen 8 Uhr ein Brandalarm im Zeppelinhangar ausgelöst wurde, rückten Feuerwehr und Polizei in die Messestraße aus. Schnell stellte sich heraus, dass ein nicht korrekt fixierter Heliumsack, der über Nacht an die Decke stieg, Auslöser für den akustischen Alarm war. Verletzt wurde niemand und die Einsatzkräfte konnten schnell wieder abrücken.

Hagnau

Handtasche vom Arm gerissen

Ein bislang Unbekannter hat am Sonntagmorgen in der Seestraße einer Fußgängerin die Handtasche vom Arm gerissen. Der Täter näherte sich der 58-Jährigen auf einem Fahrrad von hinten. Nachdem er die Tasche an sich gerissen hatte, ergriff er die Flucht. Die 58-Jährige stürzte zu Boden und konnte keine Angaben zum Täter machen. Im Geldbeutel des Opfers befand sich ein vierstelliger Eurobetrag und ein dreistelliger Betrag in Schweizer Franken. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Vorfahrt missachtet

Mit einem Traktor zusammengestoßen ist am Montagnachmittag gegen 14 Uhr ein Autofahrer, der auf der Kreisstraße zwischen Bonndorf und Ludwigshafen unterwegs war. Der 32-jährige Audi-Lenker bog an der Einmündung am Haldenhof nach links Richtung Ludwigshafen ab und übersah er den vorfahrtsberechtigten Traktorfahrer. Bei dem Zusammenstoß entstand am Audi ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro, während der Schaden am Traktor eher gering ausgefallen ist. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Markdorf

Pkw beschädigt

Ein Dacia Logan, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Planckstraße abgestellt war, wurde am Freitagabend gegen 21 Uhr beschädigt. Der Täter zerstach den linken Vorderreifen des silbergrauen Fahrzeugs. Personen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/9620-0 zu melden.

Sipplingen

Rennradler stürzt und verletzt sich schwer

Schwere Verletzungen hat sich ein 61-jähriger Rennradler zugezogen, als er am frühen Montagmorgen mit einer die Seestraße querenden Katze kollidierte und stürzte. Der Zweiradlenker war in Richtung Überlingen unterwegs, als er mit dem plötzlich auf die Straße laufenden Tier zusammenstieß. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

