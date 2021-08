Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer verursacht, der am Montag zwischen 19 und 19.30 Uhr einen BMW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Friedrich-List-Straße gestreift hat. Eventuell hat der Fahrer eines roten Kombis den Schaden verursacht, der in der Zeit neben dem BMW geparkt war. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Herbertingen

Verkehrsunfall mit Verletztem

Bei einem Verkehrsunfall in der Bannstraße wurde am Montagmorgen ein 55-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt. Der 20-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinter erkannte den von rechts aus dem Höhenweg kommenden und vorfahrtsberechtigten Nissan-Fahrer zu spät, sodass es an der Einmündung zur Kollision kam. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Hohentengen

Feuerwehreinsatz nach Rauchentwicklung

Eine größere Rauchentwicklung in der Ölkhofer Straße rief am Montagnachmittag die Feuerwehren Hohentengen und Ölkhofen auf den Plan. Beim Befeuern eines Kachelofens im Wohnzimmer eines Wohnhauses zog der Rauch nicht ab und verteilte sich, sodass ein Rauchmelder Alarm schlug. Die Wehrleute, die mit insgesamt 17 Einsatzkräften vor Ort waren, lüfteten die Wohnung durch. Personen wurden nicht verletzt.

Hohentengen

Blitz schlägt in Baum ein

Am Sonntagnachmittag geriet eine Tanne im Eschleweg in Brand, da sie während des anhaltenden Gewitters in fünf Metern Höhe von einem Blitz getroffen wurde. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hohentengen löschten das Feuer. Personen wurden nicht verletzt.

Sigmaringen

Diebstahl

In einem Lebensmittelmarkt in der Straße "In der Au" hat ein bislang unbekannter Täter am Montag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr einen Geldbeutel aus dem Einkaufs-Trolley einer Seniorin gestohlen. Aus der Geldbörse entwendete der Dieb einen dreistelligen Euro-Betrag. Die leere Geldtasche wurde später von einem Kunden aufgefunden und dem Filialleiter übergeben. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein-oder Aussteigen hat der Fahrer eines weißen Pkw am Montag zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr einen VW-Touran beschädigt, welcher auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Platzstraße abgestellt war. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581 482-0 entgegen.

