Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Kriminalpolizei ermittelt Tatverdächtige

Nach einem angeblichen Raub zum Nachteil eines 25-Jährigen am 30.07.2021 in der Georg-Zimmerer-Straße ist es dem Kriminalkommissariat Sigmaringen gelungen, die beiden Tatverdächtigen zu ermitteln. Inzwischen haben sich neue Erkenntnisse ergeben, sodass Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet wurden. Das 20 und 22 Jahre alte Duo war mit dem späteren Opfer in Streit geraten, in dessen Verlauf einer der beiden Tatverdächtigen den 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Bei einem zweiten Aufeinandertreffen bewarfen die beiden Männer ihr Opfer mit Steinen und verletzten es leicht. Entgegen der ersten Annahme, dass dem 25-Jährigen Bargeld und Mobiltelefon geraubt wurden, bestätigten dies die Ermittlungen nicht. Das Duo gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Sigmaringen

Auto gestohlen

Ein Unbekannter hat zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen einen in der Zeppelinstraße geparkten Pkw gestohlen. Der Täter fuhr den unverschlossenen Smart, dessen Schlüssel sich ebenfalls im Wagen befand, in einen Wald und ließ ihn im Anschluss dort zurück. Eine im Auto befindliche Jacke nahm er mit sich. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Diebstahls. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Sauldorf

Auffahrunfall

5.000 Euro Schaden ist am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr an der Einmündung der B 313 in die B 311 bei einem Auffahrunfall entstanden. Ein 68 Jahre alter VW-Lenker, der aus Richtung Stockach kam, übersah, dass eine 78-jährige Ford-Fahrerin vor ihm nicht in die Einmündung einfuhr, sondern anhielt und fuhr auf. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Bad Saulgau

Frau sexuell belästigt

Am Zeller See bei Sießen ist am Sonntag gegen 14 Uhr eine Frau sexuell belästigt worden. Die 47 Jahre alte Spaziergängerin ging um den See, als ihr der Fahrer eines blauen Mofas des Herstellers Simson auffiel. Dieser schlich kurz darauf von hinten an die Spaziergängerin an und griff ihr an die Brust. Als die 47-Jährige zu schreien begann, stieß der Täter sie in ein Gebüsch und flüchtete. Dieser wird als 25 bis 30 Jahre alt und etwa 170 cm groß beschrieben. Laut der 47-Jährigen hatte er schwarzes Haar und ein volles Gesicht. Er trug eine kurze dunkle Hose, ein dunkles T-Shirt und Flip-Flops. Das Kriminalkommissariat ermittelt wegen sexueller Belästigung, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Herbertingen

Pkw überschlagen

Mit seinem Toyota überschlagen hat sich am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr ein 21 Jahre alter Autofahrer auf der Bundesstraße zwischen Ertingen und Herbertingen. Der junge Fahrer kam aus Richtung Ertingen, als er nach rechts auf das Bankett kam und seinen Wagen von der Straße steuerte. Nach einem Überschlag kam sein Pkw in einem angrenzenden Acker auf den Rädern zum Stehen. Er erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Am Toyota entstand ein Schaden von etwa 9.000 Euro.

Herbertingen

Vor Gaststätte niedergeschlagen

Am frühen Sonntag hat ein 30-Jähriger vor einer Gaststätte in der Hauptstraße einen anderen Gast niedergeschlagen. Der augenscheinlich alkoholisierte Angreifer schlug unvermittelt mit einem Gegenstand auf den Kopf des 46-jährigen Mannes, als dieser das Lokal verließ. Der Geschlagene ging zu Boden und war kurzzeitig bewusstlos. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 30-jährigen Angreifer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell