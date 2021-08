Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Pkw zerkratzt

Auf dem Parkplatz beim Strandbad am Miettingerplatz wurde am Sonntag zwischen 16.45 und 18.15 Uhr ein Pkw zerkratzt. Ein bislang unbekannter Täter hat die Fahrerseite des Wagens mit einem spitzen Gegenstand demoliert und Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursacht. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Diebstahl aus Fahrzeug

Eine Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag, einen Fahrzeugschein und ein Elektronikgerät haben bislang unbekannte Täter am Sonntag gegen 2.30 Uhr aus einem unverschlossenen Pkw in der Jahnstraße entwendet. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hat am Samstag ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursacht. Der Unbekannte touchierte zwischen 9.30 Uhr und 14 Uhr einen Seat Ibiza auf dem Parkplatz des Campingplatzes in der Straße "Grenzösch". Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Kochdampf löst Feuerwehreinsatz aus

Wegen eines Feueralarms mussten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei am Sonntag um kurz nach 23 Uhr in ein Wohnheim am Bahnhofsplatz ausrücken. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass die Rauchmelder im Bereich des Flurs wegen Essensdämpfen ausgelöst hatten. Die Rettungskräfte konnten nach kurzer Abklärung wieder abrücken.

Überlingen

Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Leichte Verletzungen hat eine VW-Fahrerin erlitten, nachdem ihr ein hinterherfahrender Autofahrer am Sonntagmorgen kurz vor 10 Uhr bei einem Spurwechsel auf der B 31 bei Nußdorf aufgefahren war. Die Fahrerin wurde von einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden VW Polo entstand ein Schaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Meersburg

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Nach einem Verkehrsunfall geflüchtet ist am Samstagnachmittag ein unbekannter Autofahrer, nachdem er zwischen 12.45 und 14.45 Uhr auf einem Parkplatz am Kirchplatz einen abgestellten Alfa Romeo angefahren hat. Der Flüchtige, der mutmaßlich mit einem weißen Pkw unterwegs war, hinterließ einen Schaden von 500 Euro, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Markdorf

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen zwischen 1 und 3 Uhr mehrere Fahrzeuge in der Straße "Weinsteig" beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Unbekannte an insgesamt sechs Pkw die Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Bermatingen

Betrunkener Radfahrer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 45 Jahre alter Mann rechnen, der sich am Samstagabend massiv gegen den Zugriff von Polizeibeamten gewehrt hat. Die Beamten wurden von Passanten verständigt, denen der mutmaßlich betrunkene Radfahrer in der Gehrenbergstraße aufgefallen war. Dort trafen die Polizisten auf den 45-Jährigen, der mit dem Fahrrad und seinem 4-jährigen Kind im Kinderanhänger unterwegs war. Weil der Mann sich den Beamten gegenüber sehr aggressiv und renitent verhielt und sich augenscheinlich wegen der Alkoholisierung nicht mehr sicher auf seinem Zweirad halten konnte, wurde er mit Handschellen geschlossen. Dabei wehrte er sich massiv, sodass er selbst sowie ein Polizeibeamter verletzt wurden. Er wurde letztlich unter Gegenwehr in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm Blut abgenommen wurde. Im Anschluss verbrachten ihn die Polizisten zur Ausnüchterung in eine polizeiliche Arrestzelle. Der 4 Jahre alte Bub wurde indes von seiner Großmutter in Obhut genommen.

Salem

Bei Ausparkversuch Pkw gestreift

Ermittlungen wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis haben Beamte des Polizeireviers Überlingen gegen einen 18-Jährigen eingeleitet. Der junge Mann steht im Verdacht, im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagfrüh mit dem Wagen seines Vaters in der Grenzstraße einen geparkten Renault touchiert zu haben. Dabei entstand Sachschaden von gut 1.000 Euro. Beamte des Polizeireviers Überlingen kamen dem 18-Jährigen auf die Schliche, weil er den demolierten Wagen seines Vaters direkt neben dem beschädigten Renault stehen ließ und sich entfernte, ohne eine Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Zudem hatte der 18-Jährige alleinig Zugriff auf den Mercedes des Vaters, da die restliche Familie derzeit im Urlaub ist. Der junge Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

