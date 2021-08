Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Uhldingen-Mühlhofen, Hafen Uhldingen - Sachbeschädigung und versuchter Diebstahl eines Motorboots

Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) (ots)

Ein unbekanntes Paar verschaffte sich in der Zeit zwischen Samstag, 14.08.2021, 20:45 Uhr, und Sonntag, 15.08.2021, 09:00 Uhr, Zutritt zu einem stillliegenden Motorboot im Hafen Uhldingen (etwa 50 Meter vom Hafenmeisterbüro entfernt). Dort verköstigten sich die beiden mit Bier, Secco und Chips, benutzten die Bordtoilette und rauchten Zigaretten. Des Weiteren war das Stoffdach am Boot teilweise heruntergerissen und alle Sicherungen und Bedienknöpfe eingeschaltet, beziehungsweise verstellt, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass das Paar versuchte, das Boot zu entwenden. Am Stoffdach entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro, entwendet wurden ein weißer Strohhut und Sonnenöl. Von Zeugen konnten die beiden Personen wie folgt beschrieben werden: der Mann war etwa 30 Jahre alt, 170 cm groß, hatte dunkle, kurze Haare, trug ein helles T-Shirt und kurze Hose und den entwendeten Strohhut. Die Frau war ebenfalls etwa 30 Jahre alt, hatte blonde kurze Haare und trug ein buntes T-Shirt. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Wasserschutzpolizeistation Überlingen unter der Telefonnummer 07551/949590 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell