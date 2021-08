Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Störungen im Umfeld des Bahnhofs

Zu mehreren Einsätzen wurde die Polizei Sigmaringen nach Mitternacht im Umfeld des Bahnhofs gerufen. Zunächst kam es nach Mitternacht zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Sicherheitsdienstmitarbeiters, nachdem dieser den 26-jährigen Täter davon abhalten wollte, zwei weibliche Gäste einer nahegelegenen Gaststätte zu belästigen. Die Nacht endete für den Täter in einer Zelle des Polizeireviers Sigmaringen und es folgt eine Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft. Ebenfalls in der Zelle landete ein paar Stunden später ein 27-jähriger Begleiter des Täters, dem auf Grund der Beteiligung an dem beschriebenen Sachverhalt ein Platzverweis für den Bereich erteilt wurde. Nachdem er diesem nicht nachkam und den eingesetzten Beamten mehrfach den "Hitlergruß" entgegnete, wurde auch er in Gewahrsam genommen und er wird zur Anzeige gebracht. Letztlich muss sich noch ein 18-jähriger wegen Bedrohung vor der Staatsanwaltschaft verantworten, nachdem er kurz vor 01.00 Uhr zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes verbal und mittels Gesten bedrohte.

Mengen

Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Am Samstagnachmittag zwischen 15:45 Uhr und 17:30 Uhr wurde an einem Pkw VW Sharan, der kurz vor dem Ortseingang Zielfingen auf einem Parkplatz der Zielfinger Seen geparkt war, eine Scheibe eingeschlagen und eine Handtasche mit einem geringen Bargeldbetrag entwendet. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter T. 07581 4820 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell