Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Uhldingen-Mühlhofen

E-Bike in Brand gesetzt

Offensichtlich in Brand gesetzt wurde am frühen Sonntagmorgen ein dreirädriges E-Bike, das in der Straße Aachblick vor der dortigen Bankfiliale abgestellt war. Inwiefern eine Gruppe bislang unbekannter Jugendlicher, die sich an der nahegelegenen Bushaltestelle aufgehalten haben, im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter T. 07551 8040 mit dem Polizeirevier Überlingen in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte endet in Gewahrsam

Am Samstag um die Mittagszeit wurde ein 27-jähriger aus Überlingen im Bereich Badgarten nach vorausgegangenen Ordnungsstörungen von den verständigten Polizeibeamten kontrolliert. Hierbei zeigte er sich von Beginn an unkooperativ und versuchte einen der Polizeibeamten mit der Hand gegen den Kopf zu schlagen. Dieser konnte jedoch dem Schlag ausweichen. Der alkoholisierte Täter konnte in der Folge in Gewahrsam genommen werden und er wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Nach Beleidigung und tätlichem Angriff in Gewahrsam

Ein Zeuge sorgte sich am Samstagnachmittag um eine eventuell bewusstlose Frau im Bereich Mantelhafen, woraufhin er Rettungskräfte verständigte. Die 53-jährige alkoholisierte Frau zeigte sich jedoch zunehmend verbal aggressiv und beleidigend gegenüber den ebenfalls hinzugezogenen Polizeibeamten. Nachdem sie auch noch handgreiflich wurde und Passanten anpöbelte und anrempelte, wurde sie in Gewahrsam genommen. Außerdem wird sie wegen ihrer Straftaten zum Nachteil der eingesetzten Beamten zur Anzeige gebracht.

Trunkenheit im Verkehr

Wegen Trunkenheit im Verkehr hat sich ein 68-jähriger zu verantworten, der am Samstagnachmittag nach einem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers von einer Streife des Polizeireviers Überlingen in der Schillerstraße kontrolliert wurde. Ein Alkoholtest ergab über 1,70 Promille. Dies hatte zwei Blutentnahmen zur Folge, da er laut eigenen Angaben erst nach der Fahrt Alkohol getrunken hat. Sein Führerschein wurde trotzdem sofort beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell