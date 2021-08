Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Trunkenheit im Verkehr

Am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr wurde durch eine Zeugin ein Pkw mit deutlichen Mängeln, unter anderem ein platter Reifen, gemeldet. Bei der Überprüfung des Pkw durch die Polizei Weingarten konnte auch der verantwortliche 45-jährige Fahrer angetroffen werden. Nachdem dieser einen Alkoholwert von ca. 3,40 Promille aufwies, wurde ihm Blut abgenommen und der Führerschein einbehalten. Inwieweit seine Einlassungen erst nach der Fahrt Alkohol getrunken zu haben der Wahrheit entsprechen, werden die Auswertung der Blutentnahmen und die weiteren Ermittlungen ergeben.

Wangen i.A.

Pkw Brand auf der A96 - hoher Sachschaden

Am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand auf die A96 Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg aus. Der Fahrer eines 55 Jahre alten Ford GT40 bemerkte auf der Fahrt Richtung Lindau Rauch aus dem Motorraum und konnte den Pkw glücklicherweise noch auf dem Seitenstreifen abstellen und verlassen, bevor er in Vollbrand geriet. Der Pkw im Wert von 125000 Euro brannte komplett aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von einem technischen Defekt auszugehen. Ein Fahrstreifen der A96 war für den Zeitraum der Löscharbeiten gesperrt.

Leutkirch i.A.

herrenloser Gleitschirm landet auf der A96 - mögliche Geschädigte gesucht

Am Samstagvormittag gegen 10:45 Uhr wurde der Polizei ein herrenloser Gleitschirm auf der A96 Höhe AS Aichstetten gemeldet. Den Ermittlungen des Verkehrsdienstes Kißlegg zufolge wurde der Hauptschirm von einem Springer abgeworfen und er landete mit dem Notschirm, ohne sich in der Folge um den Verbleib des abgeworfenen Gleitschirms zu kümmern. Inwiefern hierdurch Straftatbestände oder ordnungswidriges Verhalten erfüllt sind, wird von den Beamten geprüft und entsprechend zur Anzeige gebracht. Verkehrsteilnehmer die durch den Gleitschirm möglicherweise gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Kißlegg unter T. 07563 90990 in Verbindung zu setzen.

