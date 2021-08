Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Kressbronn am Bodensee

Ravensburg (ots)

Pressebericht zum Verkehrsunfall mit Personenschaden am 14.08.2021 um 14:28 Uhr auf der B 467 zwischen Betznau und Gießen

Drei schwer verletzte und drei leicht verletzte Personen, sowie Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 24 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B 467. Die vermeintliche Unfallverursacherin wurde hierbei lebensgefährlich verletzt. Ein Gutachter wurde mit der Klärung der Unfallursache beauftragt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ergibt sich folgender Unfallverlauf:

Eine 52-jährige Fahrerin eines Nissan Juke befuhr die B 467 von Kressbronn in Richtung Tettnang. In einer langgezogenen und übersichtlichen Linkskurve zwischen Betznau und Gießenbrücke kam sie aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 44-jährigen Fahrzeuglenkerin eines Ford Focus. Durch den heftigen Aufprall wurde der Ford Focus auf die in Fahrtrichtung Kressbronn rechtsseitig befindliche Schutzplanke geschleudert. Der Pkw der Unfallverursacherin schleuderte zurück auf den Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Tettnang und touchierte dort ebenfalls die Schutzplanke. Ein 43-Jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Citroen C1, der vor dem Unfall hinter dem Focus in Fahrtrichtung Kressbronn unterwegs war, wich nach der ersten Kollision der anderen beiden Fahrzeuge nach links aus und krachte frontal in den Pkw der eigentlichen Unfallverursacherin im Nissan. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer, ein 29-jähriger Suzuki-Swift-Fahrer, der ebenfalls von Tettnang in Richtung Kressbronn fuhr, konnte durch eine Vollbremsung einen schwereren Zusammenstoß mit den anderen unfallbeteiligten Fahrzeugen verhindern, trotzdem wurde das Fahrzeug im Frontbereich noch leicht beschädigt. Die Fahrzeugführerin des Nissan Juke wurde durch den Unfall lebensbedrohlich verletzt. Ebenfalls schwer verletzt wurde die 44-jährige Fahrerin des Ford Focus und ihr auf dem Rücksitz befindlicher 10-jähriger Sohn. Der 8-jährige Sohn, der sich auch auf dem Rücksitz befand, wurde leicht verletzt. Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrzeugführer des Citroen C1 wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Personen kamen in umliegende Krankenhäuser. Der 29-jährige Suzuki-Fahrer wurde zwar leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung in einem Krankenhaus war aber nicht nötig.

Auf Grund der Gesamtumstände wurde durch die Staatsanwaltschaft Konstanz ein Gutachter zur Durchführung eines Unfallgutachtens beauftragt.

Zur Sicherung der Unfallstelle waren die Feuerwehren Kressbronn und Langenargen mit insgesamt 47 Mann und 8 Fahrzeugen vor Ort. Zur Versorgung der Verletzten kamen mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Mit Ausnahme des Pkw Suzuki Swift mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die B 467 war für die Unfallaufnahme bis 20:00 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Ravensburg zu melden. Tel.: 0751/803-5333

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell