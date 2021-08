Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Unfallflucht im Parkhaus

Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand bei einem Unfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht im Parkhaus Altstadt in Friedrichshafen. Ein 46-jähriger Fahrer eines Ford Focus parkte am Freitag gegen 12.00 Uhr sein Fahrzeug auf der Parkhausebene 1. Als er gegen 16.00 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er auf Höhe des hinteren linken Radkastens einen Streifschaden fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Schaden durch das Ein- oder Ausparken eines anderen Verkehrsteilnehmers entstanden sein, der sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zeugen zum Unfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden. Tel.: 07541/7010

Meersburg/Hagnau

Verkehrsbeeinträchtigung auf der B 31

Am Freitagnachmittag kam es auf der B 31 zwischen Meersburg und Hagnau zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Lkw, der mit Speiseresten zur Wiederverwertung beladen war, verlor auf der Strecke Speiseöl von der Ladefläche und verschmutzte die Richtungsfahrbahn Meersburg derart, dass spezielle Reinigungsmaschinen zum Säubern der Fahrbahn angefordert werden mussten. Auf der Ladefläche des Lkw's war ein Behälter mit einem Fassungsvermögen von 100 Litern, welcher mit Speiseöl beladen war, gerissen. Der Verkehr wurde teilweise über die B 33, sowie an der Gefahrenstelle vorbei geleitet. Die Reinigungsarbeiten erstreckten sich bis tief in die Nacht, so dass die Straße erst wieder gegen 01.00 Uhr für den Verkehr in beide Fahrtrichtungen frei gegeben werden konnte. Durch die Verkehrsbeeinträchtigung kam es teilweise zu einem Rückstau von Hagnau bis nach Immenstaad mit Wartezeiten von bis zu zwei Stunden.

