Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Mutwillige Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitagnachmittag zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr wurde an einem in der Quellenstraße in Leutkirch-Herlazhofen abgestellten schwarzen Pkw Mercedes CLA 220 E die hintere linke Türe mit einem spitzen Gegenstand auf einer Länge von 50 cm zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch zu melden. Tel.: 07561/8488-0

Kißlegg

82-Jährige mit Fahrrad auf der Autobahn unterwegs

Am Freitagnachmittag gegen 17:55 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer eine ältere Dame, die mit ihrem Fahrrad auf der BAB 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen Nord und Kißlegg in Fahrtrichtung Memmingen auf dem Pannenstreifen fahren würde. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer konnte die Dame zum Anhalten animieren, bis eine Streife der Autobahnpolizei an der Örtlichkeit eintraf. Die betagte Dame gab an, der Beschilderung nach Kißlegg gefolgt zu sein und unabsichtlich an der Anschlussstelle Wangen Nord auf die Autobahn in Fahrtrichtung Memmingen aufgefahren zu sein. Nach erfolgtem verkehrserzieherischem Gespräch versicherte die Dame gegenüber den anwesenden Polizeibeamten, eine so unüberlegte und gefährliche Fahrt mit dem Rad in Zukunft zu unterlassen. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht.

