Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Jugendliche zünden Böller

Drei Jugendliche im Alter von 15 Jahren haben am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf einem Spielplatz Feuerwerkskörper gezündet. Die Böller detonierten unter anderem in einer dort befindlichen Mülltonne, die dadurch beschädigt wurde. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Sigmaringen

Auseinandersetzung mit Glasflaschen

Zu einer Prügelei, bei der die Beteiligten laut Zeugen mit Glasflaschen aufeinander eingeschlagen haben, soll es am Donnerstag kurz vor 23 Uhr hinter einem Drogeriemarkt in der Au gekommen sein. Ein 25-Jähriger verletzte sich dabei an der Hand und musste medizinisch versorgt werden. Was sich genau zugetragen hat und wer an der Auseinandersetzung beteiligt war, klärt derzeit das Polizeirevier Sigmaringen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Sigmaringen

Jugendlicher übersieht Auto

Von einem Pkw erfasst worden ist ein 14-Jähriger am Donnerstag kurz nach 15 Uhr in der Laizer Straße. Der Junge wollte die Straße überqueren und trat unvermittelt auf die Fahrbahn. Die 54 Jahre alte Fahrerin eines VW Transporter erfasste den Jugendlichen und verletzte ihn dadurch leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Sigmaringen

Mann in Polizeigewahrsam

Nach einer Personenkontrolle am Bahnhof hat eine Polizeistreife einen 37-Jährigen in Polizeigewahrsam genommen. Der betrunkene Mann war in einer Gruppe im Bereich des Busbahnhofs unterwegs, als die vier Männer dort durch Alkoholkonsum auffielen. Auch während der Kontrolle gelang es dem 37-Jährigen wegen seiner Alkoholisierung nur schwer, den Aufforderungen der Beamten und zu folgen und er konnte sich kaum auf den Beinen halten. Da er sich zudem vor der Kontrolle drücken wollte und sich beim Festhalten wehrte, wurde er letztlich zur Ausnüchterung in eine Arrestzelle der Polizei gebracht. Neben den Kosten für den Gewahrsam kommt auf ihn eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte zu.

Sigmaringen

Busfahrer bespuckt

Einen Busfahrer angespuckt hat am Dienstagmorgen ein 24 Jahre alter Mann an einer Bushaltestelle in der Achbergstraße, als dieser sich weigerte, ihn als Fahrgast mitzunehmen. Der 24-Jährige hatte zuvor versucht, sich mit einem nicht auf ihn ausgestellten Busticktet die Fahrt zu erschleichen, was bei einer Zutrittskontrolle aufflog. Bei einem anschließenden Gerangel entriss der 24-Jährige dem Fahrer das Busticket wieder und bespuckte und beleidigte ihn. Er hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Beuron

Kind angefahren

Über den Fuß eines Kindes ist am Donnerstag gegen 10 Uhr in der Donautalstraße ein Autofahrer gefahren. Das Kind stand am Straßenrand als der Fahrer des Renault den Fuß des 4 Jahre alten Mädchens überrollte. Dieses erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der 72 Jahre alte Fahrer setzte seine Fahrt erst ungehindert fort und kam erst einige Zeit später persönlich zum Polizeirevier. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Bad Saulgau

Auto zerkratzt

In der Nacht zum Donnerstag hat ein Unbekannter einen auf einem Parkplatz in der Elisabethenstraße geparkten Pkw zerkratzt. Der Nissan wurde auf ganzer Länge beschädigt, sodass ein Schaden im vierstelligen Bereich entstand. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau

Unfall auf Parkplatz

Ein Schaden in Höhe von 9.000 Euro ist am Donnerstag kurz vor 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Max-Eyth-Straße entstanden. Ein 87 Jahre alter Autofahrer verwechselte beim Einparken das Brems- und das Gaspedal und steuerte seinen Mercedes über die Begrenzungssteine der Parklücke gegen einen abgestellten Audi und einen geparkten Opel. Der Mercedes wurde so stark beschädigt, dass er durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Durch den Unfall wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell