Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Beim Vorbeifahren gestreift

Nach einem Unfall davongefahren ist am Donnerstag kurz nach 10 Uhr ein Autofahrer in der Karlstraße. Der 48 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters war auf der linken Spur unterwegs und streifte einen BMW Mini, der auf der rechten Spur stand und auf eine günstige Gelegenheit für einen Fahrstreifenwechsel wartete. Um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro kümmerte sich der Verursacher nicht, weshalb auf ihn nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht zukommt.

Weingarten

Fahrzeuge stoßen zusammen

Leichte Verletzungen erlitt eine 20-jährige Mazda-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 7.15 Uhr. Ein 62-Jähriger bog mit seinem Nissan auf Höhe Ortliebs von der L 314 auf die Landesstraße in Richtung Weingarten ab. Dabei übersah er den Mazda der jungen Frau und kollidierte mit diesem. Die 20-Jährige begab sich aufgrund ihrer Verletzungen in ärztliche Behandlung. Ihr Wagen wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen.

Baienfurt

Unter Drogen am Steuer

Mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und Alkohol stand der 41 Jahre alte Lenker eines E-Scooters, den eine Polizeistreife am Donnerstag gegen 18 Uhr stoppte. Zunächst fiel der Roller den Beamten auf, weil das Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Bei der Kontrolle des Lenkers roch dieser dann nach Alkohol. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über 0,5 Promille ergeben hatte, sollte der Mann die Beamten auf das Polizeirevier begleiten. Dabei fanden die Polizisten ein Tütchen mit Amphetamin in der Hosentasche des 41-Jährigen. Ein Urintest verlief daraufhin positiv auf Betäubungsmittel. Eine Blutentnahme in einer Klinik war die Folge. Schließlich fanden die Polizeibeamten bei einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung bei dem 41-Jährigen mehrere verbotene Waffen. Der Mann gelangt nun wegen Fahrens unter Alkohol und Drogen, sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, Pflichtversicherungs- und Waffengesetz zur Anzeige.

Isny

12.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 14.40 Uhr auf der B 12. Ein 69-jähriger Mercedes-Lenker wollte kurz vor der Abzweigung "Ried" nach links in ein Grundstück abbiegen. Eine nachfolgende 77 Jahre alte VW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden vom Abschleppdienst geboren. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Argenbühl

Kollision zwischen Pkw und Motorrad

Leichte Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18.45 Uhr auf der K 8013. Ein 29 Jahre alter Peugeot-Lenker wollte von einem Grundstück auf Höhe Fuchsen in die Kreisstraße einbiegen und übersah die Yamaha eines 34-Jährigen. Trotz einer Vollbremsung des Motorradfahrers stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Biker zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand rund 3.500 Euro Sachschaden, am Pkw ein solcher von etwa 500 Euro.

Aitrach

Unfall beim Überholen

Zu einer Kollision zweier Fahrzeuge ist es am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße zwischen Aitrach und Lautrach gekommen. Der Fahrer eines Wohnmobils scherte zwischen Untermuken und Obermuken zum Überholen eines vorausfahrenden Lastwagens aus und übersah dabei, dass ein hinter ihm fahrender 36 Jahre alter Seat-Lenker bereits im Begriff war, an ihm und dem Lkw vorbeizufahren. Bei der seitlichen Kollision entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Leutkirch

Vermeintliche Sachbeschädigung

Wegen zwei Männern, die vermeintlich einen Pkw beschädigen würden, verständigte eine Anruferin am Donnerstag kurz vor Mitternacht die Polizei. Die zwei Männer im Alter von 41 und 26 Jahren hatten im Kronengässle gegen den Wagen einer Anwohnerin geschlagen und flüchteten beim Erkennen der Polizei. Nach kurzer Verfolgung konnten beide Männer gestellt werden. Wie sich herausstellte, waren beide deutlich alkoholisiert. Sollte sich bestätigen, dass durch die Schläge an dem Auto ein Schaden entstanden ist, kommt auf die beiden Männer eine Strafanzeige zu. Mit einem Bußgeld haben sie jetzt schon zu rechnen, da sowohl der 41-Jährige wie auch der 26-Jährige keinen Ausweis mit sich führten und die Angabe ihrer Personalien verweigerten.

Leutkirch

Rennradfahrer von Pkw-Lenker übersehen

An der Einmündung der Brühlstraße in die Memminger Straße ist am Donnerstagabend gegen 20 Uhr ein Autofahrer mit einem Rennrad-Lenker zusammengestoßen. Der Audi-Fahrer überholte den 26 Jahre alten Zweiradlenker in der Brühlstraße und übersah, dass dieser sich an der Einmündung wieder rechts neben ihm positioniert hatte. Der 31-jährige Autofahrer lenkte seinen Wagen ein Stück nach rechts und streifte den Radler, welcher dadurch über den Lenker stürzte und sich leicht verletzte.

Kißlegg

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz am Holzmühleweiher hat am Donnerstagabend ein Unbekannter einen geparkten Wagen angefahren und ist im Anschluss geflüchtet. Zwischen 20 und 21 Uhr touchierte der Verursacher den abgestellten Audi A 3, an dem ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise.

Isny

Auseinandersetzung an Schulzentrum

Wegen einer Körperverletzung ermittelt aktuell das Polizeirevier Wangen, nachdem ein 28 Jahre alter Mann am frühen Freitag um kurz nach 1 Uhr dort von einem bislang Unbekannten angegangen wurde. Der vermeintliche Angreifer schlug den 28-Jährigen nach vorherigem Streit mehrmals, sodass dieser leichte Verletzungen erlitt. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter 07522/984-0 zu melden.

Isny

Betrunkener Fahrradfahrer

Deutlich unter Alkoholeinfluss stand ein Fahrradfahrer, den eine Polizeistreife am Donnerstag kurz nach 22 Uhr im General-Moser-Weg aus dem Verkehr zog. Die Beamten wurden auf den 28 Jahre alten Radler aufmerksam, da er bei Dunkelheit ohne Licht am Zweirad unterwegs war. Als ihnen bei der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch entgegenschlug und zwei Atemalkoholtests Werte von 1,6 und 1,9 Promille ergaben, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Die Weiterfahrt wurde dem 28-Jährigen untersagt.

