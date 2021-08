Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Donnerstag kurz vor 6 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Manzeller Straße erlitten. Ein 40-jähriger Mercedes-Lenker fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein und übersah den Biker. Bei der Kollision stürzte der Kraftradlenker, verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An seiner BMW sowie am Mercedes entstand geringer Sachschaden.

Friedrichshafen

Polizei nimmt E-Scooter-Fahrer unter die Lupe

Drei Männer müssen sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten, nachdem sie in der Nacht auf Freitag in der Ailinger Straße von der Polizei gestoppt worden sind. Gegen 3 Uhr fiel Polizeibeamten ein 28 Jahre alter Mann auf seinem E-Scooter auf, weil er kurz zuvor eine Bierflasche in der Hand hielt. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise kontrollierten die Polizisten den Mann und führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von gut 1,2 Promille. Wenig später kontrollierten die Beamten einen weiteren 28-Jährigen auf seinem E-Scooter. Die Streifenbeamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Gut 1,3 Promille ergab daraufhin ein Alkoholtest. Weil er mit seinem E-Scooter in Schlangenlinien fuhr, wurde eine Polizeistreife gegen 4 Uhr zudem auf einen 35 Jahre alten Mann aufmerksam. Ein Atemalkoholtest brachte schnell Aufschluss über die auffällige Fahrweise: der 35-Jährige hatte knapp 1,3 Promille intus. Eine Blutentnahme in einer Klinik war für alle drei Männer die Folge. Ihre Scooter mussten die drei stehen lassen. Alle werden nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt und müssen mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Radfahrer fährt bei Rot über Ampel

Ins Visier einer Polizeistreife ist am Freitag gegen 2.30 Uhr ein 19-Jähriger geraten, weil er mit seinem Klappfahrrad eine rote Ampel in der Montafonstraße überfahren hat. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb der junge Mann die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Friedrichshafen

Alkoholisiert mit Fahrrad unterwegs

Rund 1,8 Promille ergab ein Alkoholtest bei einem 25-jährigen Fahrradfahrer, den Polizeibeamte am Freitag gegen 3 Uhr in der Eckenerstraße kontrolliert haben. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik, untersagten dem Mann die Weiterfahrt und zeigten ihn wegen Trunkenheit im Verkehr an.

Friedrichshafen

Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Donnerstag, 12.30 Uhr, bis Freitag, 2.10 Uhr, versucht, in eine Wohnung in der Hofener Straße einzubrechen. Der Unbekannte setzte an der Wohnungstür mehrmals mit einem unbekannten Hebelwerkzeug an, scheiterte jedoch und verließ unverrichteter Dinge den Tatort. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Im weiteren Verlauf entwendete der Täter die Namensschilder des Bewohners an Briefkasten und Türklingel. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchs aufgenommen. Personen, die im Tatzeitraum in dem Mehrfamilienhaus eine verdächtige Person beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Radfahrer stößt mit Fußgänger zusammen

Schwere Verletzungen erlitt ein Fußgänger am Donnerstag gegen 15.45 Uhr beim Zusammenstoß mit einem Radfahrer. Der 46-jährige Fußgänger überquerte bei grüner Ampel die Flugplatzstraße an einer Fußgängerfurt. Ein 26 Jahre alter Fahrradfahrer befuhr mit hoher Geschwindigkeit die Flugplatzstraße, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und streifte den 46-Jährigen mit seinem Lenker. Der Mann stürzte zu Boden und musste aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Radfahrer blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt und muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Friedrichshafen

Fahrzeug zerkratzt

Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem Pkw in der Bodelschwinghstraße verursacht. Der Unbekannte zerkratzte die rechte Seite des Wagens mit einem spitzen Gegenstand. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Diebstahl aus Spind

Auf Bargeld abgesehen hatte es ein bislang unbekannter Dieb am Mittwochnachmittag im Fischbacher Freibad. Ein 51-jähriger Badegast bemerkte gegen 15.30 Uhr, dass er den Schlüssel seines Spinds verloren hatte. Bei der Überprüfung des Schranks stand die Tür auf und sämtliche Wertsachen fehlten. Noch während der Mann den Sachverhalt dem Bademeister meldete, legte der Dieb die Wertsachen zurück in den offenen Spind und suchte das Weite. Bargeld im dreistelligen Euro-Bereich behielt der Unbekannte jedoch. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, die zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr im Bereich der Schließfächer eine verdächtige Person gesehen haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Mehrere Verletzte bei Arbeitsunfall

Ausgetretenes Reinigungsmittel dürfte ursächlich dafür sein, dass 28 Personen am Freitagmorgen über gesundheitliche Beschwerden geklagt haben. Gegen 8.20 Uhr trat in einem Betrieb in der Straße "Waldesch" beim Bedienen einer Maschine eine Chemikalie aus. Grund hierfür war ersten Ermittlungen der Polizei zufolge ein Bedienfehler. Das ausgetretene Mittel verursachte bei gut zwei Dutzend Beschäftigen Symptome wie Atemwegsbeschwerden, Übelkeit, Kopfschmerzen und Augenreizungen. Sieben Personen mussten vorübergehend in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittler des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt der Polizei haben die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Das Gewerbeaufsichtsamt sowie die Berufsgenossenschaft wurden ebenfalls eingeschaltet.

Markdorf

Ankündigung von Straftat führt zu Polizeieinsatz

Die Ankündigung einer Straftat im Internet führte am Dienstagmittag zu einem Polizeieinsatz im Stadtgebiet. Ein bislang unbekannter Täter gab auf einer Webseite kund, dass er vorhabe, andere Menschen und sich selbst zu erschießen. Ermittlungen zum Urheber der Androhung führten zu einem 55-jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Nähe des Bahnhofs. Mehrere Polizeistreifen suchten den Mann auf. Es stellte sich heraus, dass die Nachricht nicht von dem 55-Jährigen stammte und von ihm keine Gefahr ausging. Eine Wohnungsdurchsuchung auf freiwilliger Basis bestätigte dies. Weitere Ermittlungen brachten zutage, dass ein bislang unbekannter Täter das Netzwerk des 55-Jährigen gehackt und die Straftat angekündigt hatte. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen.

Frickingen

Senior verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat der Polizeiposten Salem gegen einen 94 Jahre alten Autofahrer eingeleitet. Der Mann versuchte am Donnerstag gegen 9 Uhr zunächst, in eine Parkbucht in der Kirchstraße einzuparken. Dabei geriet er mit der Vorderachse zunächst in das Bachbett des angrenzenden Dorfbachs. Auf die Ansprache von Passanten reagierte er nicht. Im Anschluss prallte der Senior rückwärts gegen einen Verkaufsanhänger und verschob diesen. Schließlich stellte der Mann seinen Wagen ab und ging zu Fuß fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Während am Verkaufsanhänger geringer Sachschaden entstand, wird dieser am Pkw des Seniors auf rund 3.000 Euro beziffert. Der 94-Jährige muss nun mit strafrechtlichen und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell