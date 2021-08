PP Ravensburg: Lkw verliert Stütze - mehrere Autos beschädigt

Polizeipräsidium Ravensburg

Ein hoher Schaden von mehr als 20.000 Euro dürfte am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr auf der A 96 auf Höhe von Aichstetten entstanden sein, als mehrere Pkw auf ihrem Weg in Richtung Memmingen eine verlorene Metallstütze eines Lkw überfahren haben. Insgesamt drei Autofahrer haben sich bislang gemeldet, denen durch das Überfahren ein Schaden entstanden ist. Aufgrund der Trümmerteile am Unfallort geht der Verkehrsdienst Kißlegg derzeit aber davon aus, dass noch mehr Fahrzeuge beim Überrollen der Stütze beschädigt wurden. Ein bislang nicht bekannter Lastwagenfahrer hat den Träger wohl kurze Zeit zuvor verloren. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Stütze auf einer Wechselpritsche nicht sachgemäß montiert war und sich während der Fahrt löste. Die Polizei sucht nun den verantwortlichen Fahrer sowie weitere Fahrzeuglenker, denen durch den Gegenstand auf der Fahrbahn ein Schaden entstanden ist. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07563/9099-0 erbeten.

