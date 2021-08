Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer bei Sturz verletzt

Mit leichten Verletzungen musste am Mittwoch ein 62 Jahre alter Radfahrer in eine Klinik gebracht werden, nachdem er alleinbeteiligt gestürzt war. Der Mann war mit seinem Klapprad gegen 15.20 Uhr in der Seewiesenstraße unterwegs, als er aus unbekannter Ursache stürzte. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus.

Friedrichshafen

Fahrzeuge zerkratzt

Noch nicht beziffert werden kann der Sachschaden an einem Mini, der am Mittwoch zwischen 6.45 Uhr und 16.50 Uhr beschädigt worden ist. Der Wagen war zur Tatzeit in einem Parkhaus in der Leutholdstraße geparkt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand. Ein weiterer Pkw wurde am Mittwoch im Zeitraum von 6 bis 13 Uhr in der Waggershauser Straße zerkratzt. Der Täter zerkratzte hier die linke Fahrzeugseite mit einem unbekannten Tatwerkzeug. Sachdienliche Hinweise zu beiden Taten nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Scheibe beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Glasscheibe an einem Firmengebäude in der Adelheidstraße beschädigt. Mutmaßlich wurde das Fenster in rund drei Metern Höhe von dem Unbekannten mit einem Wurfgegenstand eingeworfen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt der Polizeiposten Flughafen unter Tel. 07541/2074-0 entgegen.

Langenargen

Entgegenkommenden Pkw gestreift

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 15 Uhr auf der B 31 ereignet hat. Eine 62-jährige Fiat-Lenkerin geriet auf Höhe Oberdorf auf die Gegenfahrspur und streifte die dortige Schutzplanke sowie den Peugeot eines entgegenkommenden 26-Jährigen. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer konnte zuvor einem Frontalzusammenstoß mit der 62-Jährigen ausweichen. Bei der Unfallaufnahme gab die Verursacherin gegenüber den Polizeibeamten an, aufgrund gesundheitlicher Probleme diverse Medikamente eingenommen zu haben. Die Polizisten veranlassten daher eine Blutentnahme bei der Frau. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die 62-Jährige. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Langenargen bittet in diesem Zusammenhang den bislang unbekannten Lkw-Fahrer, der der Frau ausgewichen ist, sich unter Tel. 07543/93160 zu melden.

Überlingen

Rucksack entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 15.15 und 15.45 Uhr den Rucksack einer Urlauberin an der Seepromenade entwendet. Die Frau war zu Gast in einer Gaststätte und hatte das Gepäckstück an die Armlehne eines Stuhls gehängt. In einem unbemerkten Moment entwendete der Unbekannte den türkisblauen Rucksack, in dem sich persönliche Dokumente und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro befanden. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

94-Jährige wird Opfer von dreisten Dieben

Als Handwerker haben sich am Dienstagnachmittag in der St.-Johann-Straße zwei Männer ausgegeben und mit dieser Masche eine arglose Seniorin bestohlen. Die beiden bislang unbekannten Täter suchten die 94-Jährige gegen 15 Uhr auf und gaben vor, sich um die Wasseranschlüsse im Haus kümmern zu müssen. Während einer der Täter die Frau im Badezimmer in ein Gespräch verwickelte, suchte sein Komplize im Wohnzimmer nach Bargeld. Ohne handwerkliche Tätigkeiten durchzuführen verließ das Duo kurz darauf das Haus mit einer Beute von mehreren hundert Euro. Das Opfer beschreibt die beiden Männer als etwa 20 bis 30 Jahre alt. Beide waren mit grau-schwarzer Arbeitskleidung bekleidet. Einer der Täter war zudem unrasiert. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise zu dem Duo.

Überlingen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen einen geparkten Hyundai in der Jodokstraße angefahren und dabei Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro verursacht. Im Anschluss suchte der Unbekannte das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0.

Owingen

Alkoholisierten Pkw-Lenker zweimal ertappt

Obwohl er seine Fahrt nicht fortsetzen durfte, hat sich am Mittwochabend ein 39-jähriger Autofahrer im alkoholisierten Zustand ein zweites Mal ans Steuer gesetzt. Der Mann war einer Polizeistreife zunächst während der Aufnahme eines Wildunfalls gegen 23 Uhr auf der L 195 Höhe Hedertsweiler aufgrund seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen. Ein Alkoholtest ergab bei dem 39-Jährigen einen Wert von weit über einem Promille. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizeibeamten, untersagten dem Mann die Weiterfahrt und stellten seinen Fahrzeugschlüssel sicher. Mit einem Taxi ließ sich der 39-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge wieder zu seinem Wagen fahren. Diesen öffnete und startete er mit seinem Smartphone und fuhr nach Hause. Polizeibeamte konnten den Mann und sein Fahrzeug zuhause antreffen und veranlassten erneut zwei Blutentnahmen. Der 39-Jährige muss sich nun nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Meersburg

Unfall fordert zwei Verletzte

Leichte Verletzungen erlitten ein 9 Jahre altes Mädchen und ein 55-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15.20 Uhr. Das Mädchen überquerte die Töbelestraße hinter einem Linienbus und übersah dabei den Lenker einer Moto Guzzi, der ordnungsgemäß auf der Gegenfahrspur unterwegs war. Geistesgegenwärtig wich der Biker dem Mädchen aus, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei stürzte der 55-Jährige und streifte das Kind leicht. Beide erlitten Schürfwunden. An der Moto Guzzi entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Meersburg

Randalierer beschädigen Geräte

Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 1. August bis 9. August in der Fischergasse verursacht. Die Unbekannten haben die Bildschirme der Touchcomputer am Welterbepavillon eingeschlagen. Beide Geräte sind nicht mehr funktionsfähig. Der Polizeiposten Meersburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07532/4344-0 um sachdienliche Hinweise.

