Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mit Auto gegen Felswand

Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, bei dem ein Autofahrer am Mittwoch auf der Landesstraße zwischen Sigmaringen und Gutenstein gegen eine Felswand gekracht ist. Der 25 Jahre alte Fahrer musste an einer Engstelle warten, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Wegen eines Fahrfehlers beim Anfahren übersteuerte er und prallte mit seinem Audi gegen die Steinwand. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Sein Wagen musste abgeschleppt werden.

Gammertingen

Autofahrer nach Unfall mit Lkw schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer erlitten, der am Mittwoch auf der Landesstraße zwischen Gammertingen und Ittenhausen mit einem Lkw zusammengestoßen ist. Der 81 Jahre alte Fahrer kam von der Kreisstraße aus Richtung Inneringen und wollte an der Kreuzung mit der Landesstraße nach links nach Gammertingen abbiegen. Dabei übersah er den Schwerlaster. Dessen 70-jähriger Fahrer konnte eine Kollision mit dem Opel nicht mehr verhindern. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 13.000 Euro. Der Opelfahrer wurde von einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Pfullendorf

Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Bei einem Sturz in der Malaienstraße in Denkingen hat sich ein Radfahrer schwer am Kopf verletzt. Der 25 Jahre alte Radler war auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, als ihm auf der Straße ein VW entgegen kam. Dessen Autofahrer, der nach rechts abbiegen wollte, erkannte den entgegenkommenden Zweiradlenker und bremste ab. Der Radfahrer, der davon ausging, dass der VW-Lenker abbiegt, bremste ebenfalls und kam dabei zu Fall. Trotz eines Sturzhelmes erlitt er schwere Verletzungen am Kopf, wegen derer er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Pfullendorf

Diebstahl in Freibad

Ein Dieb hat am Mittwoch zwischen 17 und 17.30 Uhr im Freibad im Jahnweg aus der Tasche einer Badebesucherin ein Handy gestohlen. Neben dem Huawei entwendete er auch die in der Hülle befindliche Geldkarte der 14-Jährigen. Inzwischen wurde Anzeige beim Polizeiposten Pfullendorf erstattet. Hinweise werden unter Tel. 07552/2016-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell