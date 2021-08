Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Brandalarm bei Pharmakonzern

Mit insgesamt 22 Einsatzkräften ist die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg am frühen Donnerstag kurz vor 2 Uhr zu einem Brandalarm in das Industriegebiet Mooswiesen ausgerückt. Im Gebäude eines Pharmakonzerns hatten drei Melder die Brandalarmanlage ausgelöst. Trotz Schmorgeruchs fanden die Wehrleute keine Anhaltspunkte für einen Brand, sodass sie nach der Überprüfung wieder abrückten.

Wangen

Polizeieinsatz nach Bedrohung

Nachdem ein 30-Jähriger in einem Wohnhaus in der Zeppelinstraße einen Mitbewohner mit einem Messer bedroht hat, kam es am Mittwochabend zum Einsatz der Polizei. Wegen vorangegangener verbaler Streitigkeiten zwischen dem Angreifer und dem 32 Jahre alten Bewohner griff der Jüngere angeblich zur Waffe. Verletzt hat er damit zwar niemanden, allerdings soll er den 32-Jährigen geschlagen haben. Beide Beteiligten waren zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung deutlich alkoholisiert. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Bedrohung und Körperverletzung.

Wangen

Wagen überschlägt sich

Mutmaßlich überhöhte Geschwindigkeit in einer Kurve dürfte die Ursache dafür gewesen sein, dass ein Autofahrer am Mittwoch gegen 21.30 Uhr während seiner Fahrt von Kißlegg nach Wangen von der Kreisstraße abkam und sich mit seinem VW überschlug. Kurz vor Beutelsau verlor er die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts in eine Wiese. Der 19 Jahre alte Fahrer sowie seine 17-jährige Beifahrerin konnten sich aus dem Wagen befreien. Die 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt. An dem VW entstand Totalschaden von etwa 5.000 Euro.

Wangen

Schlägerei an Argencenter

Zu einer Prügelei ist es am Mittwoch kurz vor 20 Uhr hinter dem Argencenter gekommen. Wegen privater Streitigkeiten kam es zwischen einem 17-Jährigen und einem 18-Jährigen zum Gerangel, in dessen Verlauf drei bislang Unbekannte eingriffen und den 18-Jährigen festhielten. Der Jüngere schlug seinem Kontrahenten daraufhin mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Als dieser zu Boden fiel, trat die Gruppe seinen Angaben zufolge auf ihn ein, bevor sie das Weite suchte. Die verständigte Polizei stellte den 17-Jährigen nach kurzer Suche im Bereich des Gehrenbergsportplatzes, wobei sie von einem anwesenden Spieler unterstützt wurden. Auf den Angreifer kommt nun ein Strafverfahren zu. Personen, die die Auseinandersetzung an der Rampe hinter dem Argencenter beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 bei der Polizei Wangen zu melden.

Wangen

Unfall auf Autobahn fordert zwei Schwerverletzte

Bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Wohnmobil haben sich am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr auf der Autobahn 96 in Fahrtrichtung Lindau auf Höhe des Rastplatzes Ettensweiler zwei Personen schwer verletzt. Der 61 Jahre alte Fahrer eines Wohnmobils fuhr vom Rastplatz auf die A 96 und wechselte dabei zu Beginn des Beschleunigungsstreifens auf den rechten Fahrstreifen. Auf diesem war zu dem Zeitpunkt ein 81 Jahre alter Audi-Fahrer unterwegs, der eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Er sowie seine 76-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Während der Fahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam, wurde die 76-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 61-jährige Verursacher erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. An seinem Wohnmobil entstand ein Schaden von 12.000 Euro. Der Schaden am Audi wird indes auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Im Nachgang meldete sich telefonisch eine 23 Jahre alte Ford-Fahrerin. Sie war über die herumliegenden Trümmerteile gefahren, sodass an ihrem Wagen ein Schaden von etwa 2.500 Euro entstanden ist.

Leutkirch

Unfall ohne Führerschein

Ein Auto angefahren hat am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr in der Marktstraße ein 19-Jähriger, der keinen gültigen Führerschein besitzt. Der junge Mann stieß mit einem VW auf dem Parkplatz neben der dortigen Tiefgarage gegen einen Honda, sodass an beiden Pkw ein Schaden von insgesamt etwa 1.500 Euro entstand. Der Besitzer des VW, der während des Unfalls auf dem Beifahrersitz saß, stieg aus und schaute sich den Schaden an, bevor er und der 19-Jährige die Plätze tauschten. Das Duo hinterließ eine unvollständige Telefonnummer und machte sich im Anschluss aus dem Staub. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, informierten die Polizei, weshalb nun wegen Unfallflucht, Fahrens ohne Führerschein und Zulassen zum Fahren ohne Führerschein gegen die beiden ermittelt wird.

Leutkirch

Mädchen stürzt mit Rad

Rettungsdienst und Polizei sind am Mittwoch gegen 11 Uhr ausgerückt, nachdem auf dem Radweg zwischen Hinznang und Friesenhofen ein 11 Jahre altes Mädchen mit dem Rad gestürzt ist und sich dabei verletzt hat. Zu hohe Geschwindigkeit dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass das Kind die Kontrolle über das Zweirad verlor und fiel. Der Rettungswagen brachte sie wegen der leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An ihrem Rad entstand lediglich geringer Schaden.

Leutkirch

Polizisten bespuckt

Zwei Polizisten bespuckt und eine Beamtin durch einen Tritt verletzt hat ein 59 Jahre alter Mann am Mittwoch gegen 11.30 Uhr im Stadtgebiet. Angehörige des Mannes hatten die Polizei gerufen, nachdem sich dieser in ihrem Haus verschanzt hatte und sich weigerte zu gehen. Der Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, musste mit Gewalt nach draußen gebracht werden, wogegen er sich heftig zur Wehr setzte. Er wurde von den Beamten in eine Fachklinik gebracht. Auf den 59-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte zu.

Weingarten

Busfahrer prallt gegen geparkte Autos

Auf etwa 9.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Kornblumenstraße entstanden ist, als ein Busfahrer zwei am Straßenrand geparkte Pkw touchierte. Der 40 Jahre alte Fahrer stieß aus Unachtsamkeit gegen den Audi, bevor er beim abermaligen Anfahren gegen den davor geparkten Ford stieß. Verletzt wurde durch die Kollisionen niemand.

Aulendorf

Unfall mit Viehtransporter

Mit einem empfindlichen Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen muss der Fahrer eines Viehtransports nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch. Der 26-Jährige hatte zuvor den Viehanhänger von einem Kollegen übernommen und im Bereich Aulendorf mit lebenden Schweinen beladen. Während der Fahrt öffnete sich eine Klappe im vorderen Bereich des Anhängers und ein Schwein fiel heraus. Das Tier im Wert von 250 Euro wurde dadurch tödlich verletzt. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 26-Jährige vor Fahrtantritt zwar die Heckklappe ordnungsgemäß verschlossen, die seitliche Klappe jedoch nicht überprüft hatte. Die Beamten setzten das Veterinäramt von dem Vorfall in Kenntnis. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

