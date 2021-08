Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der B31 Höhe Kressbronn-Hüttmannsberg am 12.08.2021 gegen 01:24 Uhr

Kressbronn (ots)

Schwer verletzt musste ein 23-jähriger PKW-Lenker durch die Feuerwehr aus seinem PKW befreit werden: Er befuhr nach aktuellen Erkenntnissen die B31 aus Lindau kommend in Richtung Friedrichshafen und kam aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken im Grünstreifen geriet er ins Schleudern und kollidierte mit einem in der Pannenbucht stehenden LKW. Zur Bergung und Unfallaufnahme musste die B31 bis etwa 04:20 Uhr voll gesperrt werden. Der Fahrer des PKWs schwebt nach aktuellem Stand in Lebensgefahr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 13.000 Euro.

