Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto landet in Gartenzaun

Nicht im Besitz eines Führerscheins ist ein Mann, der am Dienstag gegen 10 Uhr einen Pkw versehentlich gegen einen Zaun steuerte. Der 51-Jährige war dabei den Pkw zu reinigen, als er eigenen Angaben zufolge den Radio anschalten wollte. Dafür schaltete der die Zündung ein und betätigte auch das Gaspedal, was zu Folge hatte, dass der Wagen einen Satz machte und mit einem Zaun kollidierte. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 3.500 Euro. Da er damit die Fahrereigenschaft erfüllte, hat er nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Ravensburg

Reifen zerstochen

Bereits in der Nacht zum Sonntag hat ein Unbekannter an drei Pkw, die auf dem Parkplatz der gewerblichen Schulen geparkt waren, die Reifen aufgeschlitzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ein Tatzusammenhang zu den aufgeschlitzten Reifen an Pkw, die auf dem Kuppelnau-Parkplatz geparkt waren (wir berichteten), wird nicht ausgeschlossen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg

Unfallflucht

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt aktuell zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Autofahrer am Dienstag zwischen 16.30 und 19 Uhr in der Ernst-Kretschmer-Straße einen geparkten Audi angefahren hat und im Anschluss flüchtete. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von mehreren hundert Euro an dem am Straßenrand geparkten Pkw. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

E-Bike beschädigt

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 12.45 und 16.30 Uhr ein E-Bike beschädigt, das am Fahrradständer der beruflichen Schule in der Gartenstraße abgestellt war. Der Schaden, der am Display des Fahrrades entstand, kann bislang noch nicht abgeschätzt werden. Personen, die in dieser Zeit am Fahrradständer verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Ladendieb gefasst

Mehrere Parfumflaschen in einem Wert von über hundert Euro hat ein Dieb am Dienstagnachmittag aus einem Drogeriemarkt in der Innenstadt gestohlen. Der 28-Jährige packte die Ware in eine Tasche verließ dann das Geschäft ohne zu bezahlen. Eine hinzugerufene Polizeistreife stellte den Täter kurze Zeit später am Bahnhof. Da er wegen vorangegangener Diebstahlsdelikte bereits Hausverbot in dem Drogeriemarkt hatte, hat er nun mit Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls und Hausfriedenbruch rechnen.

Ravensburg

Nach Unfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Auf der B 467 kurz der Kreuzung mit der B 30 bei Obereschach ist ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Der unbekannte Fahrer des anthrazitfarbenen Mercedes Vito oder Viano war in Richtung Tettnang unterwegs und kam kurz nach dem Kreuzungsbereich auf die Gegenspur, wo er mit dem BMW eines 39-Jährigen zusammenstieß. Dieser versuchte zwar noch in den Grünstreifen auszuweichen, allerdings kollidierten die beiden Außenspiegel und brachen ab. Nach kurzem Bremsen fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro am BMW zu kümmern. Der Vorgang wurde von Zeugen beobachtet. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Betrunken Unfall verursacht

Unter Alkoholeinfluss stand ein Autofahrer, der am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr in der Karlstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 45 Jahre alte Chevrolet-Fahrer fuhr von einem Parkplatz auf die Straße und übersah dabei den VW Transporter eines 34-Jährigen. Der 45-Jährige touchierte den Wagen großflächig, sodass an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 17.000 Euro entstand. Eine hinzugerufene Polizeistreife testete den Atemalkoholgehalt des Verursachers. Nach einem Wert von über 2,1 Promille musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle einbehalten. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.

Fronreute

Zeitungen angezündet

Ein brennender Zeitungsstapel in einer Bushaltestelle in der Hauptstraße war der Grund eines Einsatzes der Feuerwehr am Mittwoch gegen 5 Uhr. Eine Zeitungsausträgerin entdeckte den Brand und verständigte Polizei und Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den glimmenden Stapel Papier rasch. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Zeitungen in Brand gesteckt. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Angaben der Zeitungsausträgerin gegenüber einer Polizeistreife zufolge, war es in der vergangenen Woche zu einem identischen Vorfall gekommen. Daher bittet das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Wilhelmsdorf

Zweiradlenker stürzt auf verschmutzter Fahrbahn

Leichte Verletzungen erlitten am Dienstag gegen 20 Uhr der 17-jährige Lenker eines Leichtkraftrads sowie dessen 16-jähriger Mitfahrer in Pfrungen. Die Jugendlichen befuhren die Wilhelmsdorfer Straße, wo der 17-Jährige auf verschmutzter Fahrbahn ins Rutschen kam und stürzte. Beide Teenager wurden mit dem Rettungswagen zur Behandlung ihrer Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht. Polizeibeamte stellten zwischen Riedhausen und Pfrungen eine großflächige durch Erntereste verschmutzte Fahrbahn fest. Die Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsdorf-Pfrungen sowie einige freiwillige Helfer beseitigten den Schmutz umgehend. Als Verursacher konnten Polizisten den 29 Jahre alten Lenker eines landwirtschaftlichen Gespanns ausmachen. Ihm droht nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Bad Waldsee

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei verletzte Personen und Sachschaden von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 10 Uhr auf der B 30. Ein 31-jähriger Seat-Fahrer erkannte in der Ortsdurchfahrt von Gaisbeuren zu spät, dass der vorausfahrende Lenker eines Seat Alhambra verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf. Eine 27 Jahre alte Mitfahrerin sowie ein 4-jähriger Junge im Alhambra wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide begaben sich im Anschluss in ärztliche Behandlung.

Bad Waldsee

Dieb auf frischer Tat ertappt

Ein Hotelbesitzer hat am Dienstag gegen 14 Uhr in der Rezeption seines Hotels in Gaisbeuren einen Dieb auf frischer Tat ertappt. Der 40-jährige Tatverdächtige betrat in einem unbeobachteten Moment das Hotel und entnahm Bargeld aus der Kasse. Der Betreiber sprach den Dieb an, woraufhin dieser das Geld zurückgab und mit seinem Wagen das Weite suchte. Polizeibeamte konnten den 40-Jährigen anhand des Kennzeichens ermitteln. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wangen

Kollision während Überholmanöver

Während eines Überholvorgangs sind am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Karsee und Wangen ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Der Fahrer eines Skoda wollte kurz nach Ungerhaus nach links in ein Feld abbiegen und holte in großem Bogen nach rechts aus. Dies deutete eine hinterherfahrende 49 Jahre alte Motorradfahrerin falsch und fuhr links an dem Pkw vorbei, als dieser abbog. Die Bikerin erkannte die Gefahr, machte eine Vollbremsung und verlor die Kontrolle über ihre Maschine. Sie stürzte und verletzte sich dabei leicht. An ihrer Suzuki entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

Wolfegg

Auto übersehen

Leichte Verletzungen hat ein 30 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Altann und Wassers am Dienstagnachmittag erlitten. Der VW-Fahrer war gegen 14.30 Uhr nach Wassers unterwegs, als auf Höhe von Neumühle eine Autofahrerin mit ihrem Nissan vor ihm auf die Straße einfuhr. Der 30-Jährige konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. Durch die Kollision entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von etwa 8.000 Euro.

Vogt

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Schwere Verletzungen haben zwei Autofahrerinnen erlitten, die am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Landesstraße zwischen Vogt und Stocken mit ihren Pkw zusammengestoßen sind. Die 18 Jahre alte Lenkerin eines Renault kam auf ihrem Weg in Richtung Vogt auf die Gegenfahrbahn und stieß dort wuchtig mit dem Mercedes einer 51-Jährigen zusammen. Der Renault schleuderte im Anschluss über die Straße und kam in einer Wiese zum Stehen. Beide Fahrerinnen wurden aufgrund ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beiden Wagen entstand jeweils Totalschaden, der insgesamt auf etwa 11.000 Euro geschätzt wird. Beide mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Landesstraße war zeitweise komplett gesperrt.

Leutkirch

Randalierer in Spielothek

Ein deutlich betrunkener Gast hat am Dienstag kurz vor 23 Uhr in einer Spielothek in der Bahnhofstraße für Ärger gesorgt. Der 30-Jährige schrie, nachdem er all sein Geld verloren hatte, herum und versuchte an den Automaten anderer Gäste zu spielen. Auch einem Hausverweis kam er nicht nach und musste letztlich von einer Polizeistreife nach draußen geführt werden. Vor der Tür versuchte er mehrmals zurück in das Gebäude zu gelangen, was die Beamten unterbanden. Beim Zurückschieben des Mannes stolperte dieser aufgrund einer Alkoholisierung und in eine Bepflanzung und verletzte sich an der Hand. Der 30-Jährige geriet daraufhin noch mehr in Rage, warf seine Wertsachen von sich und zog von dannen. Nachdem er die Gegenstände trotz mehrfacher Aufforderung nicht wieder an sich nehmen wollte, hinterlegten die Polizisten sie auf dem Revier. Hier tauchte der Alkoholisierte kurze Zeit später auf. Da er abermals randalierte, musste er auch der Polizeidienststelle verwiesen werden. Er hat nun mit einem Kostenbescheid für den Einsatz zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell