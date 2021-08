Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Immenstaad

Polizei überwacht Geschwindigkeit

Auf dem neuen Teilstück der B 31 zwischen Immenstaad und der Ausfahrt Friedrichshafen-West hat die Verkehrspolizei am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 21 Uhr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 80 km/h war der unrühmliche Spitzenreiter mit 149 km/h unterwegs. Ihn sowie einen weiteren Fahrzeuglenker erwartet nun neben einem Bußgeld ein Fahrverbot. Weitere 17 Verkehrsteilnehmer müssen zudem ebenfalls mit einem Verwarn- oder Bußgeld rechnen.

Immenstaad

Radfahrerin stürzt

Schwere Verletzungen hat eine 75 Jahre alte Radfahrerin am Montag gegen 13 Uhr in der Montfortstraße erlitten. Die Frau wollte mit ihrem Fahrrad über den Randstein auf den dortigen Bürgersteig fahren, rutschte dabei aus und stürzte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Seniorin in eine nahegelegene Klinik.

Langenargen

Fehlalarm

Nachdem am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr im Keller eines Ferienhauses in der Rosenstraße ein Alarm zu hören war, rückten Polizei und Feuerwehr an. Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einem Gasaustritt gekommen war. Nach kurzer Abklärung war der Grund der Alarmauslösung jedoch klar: Das Abwasserpumpensystem war defekt. Die Einsatzkräfte konnten rasch wieder abrücken.

Tettnang

Alkoholisiert am Steuer

Fast 1,4 Promille Alkohol hatte eine 28 Jahre alte Autofahrerin am Mittwoch kurz nach Mitternacht intus, als sie von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass die Frau gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die 28-Jährige musste die Polizisten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Sie wird nun bei der Staatsanwaltschaft entsprechend angezeigt. Auch gegen den Halter des Pkw wird ermittelt, weil er die Fahrt zuließ.

Meckenbeuren

Party läuft aus dem Ruder

Mehrere hundert Gäste nahmen am Dienstagabend ohne Mindestabstand und Maske an einem Fest in einer Gaststätte in Kehlen teil. Die Feier mit zwei Live-Bands war zuvor öffentlich beworben worden. Polizeibeamte stellten vor Ort fest, dass die Bahnschranke am nahegelegenen Bahnübergang nicht mehr schließen konnte, da rund 150 Fahrräder darunter abgestellt waren. Hierdurch und durch Menschen im Bereich der Gleise wurde der Zugverkehr beeinträchtigt. Auch die angrenzende Hirschlatter Straße war von etlichen Personen bevölkert, die ebenfalls der Party zugeordnet werden konnten. Zusammen mit einer Vertreterin der Ortspolizeibehörde wurde die nicht genehmigte Veranstaltung durch die Beamten umgehend beendet. Da der Veranstalter die Vorgaben der derzeit gültigen Corona-Verordnung nicht beachtet hat, muss er nun mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Auch wenn die kommenden Tage einen Hauch Hochsommer erahnen lassen, appelliert die Polizei an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger: Veranstaltungen dieser Größenordnung bedürfen einer Genehmigung der Behörde. Zudem müssen nach wie vor die Vorschriften zur Eindämmung der Covid-Pandemie beachtet werden.

Tettnang

Auffahrunfall

Rund 4.000 Euro Sachschaden ist bei einem Auffahrunfall am Dienstag um kurz nach 10 Uhr in der Loretostraße entstanden. Eine 27 Jahre alte Audi-Lenkerin erkannte im dortigen Kreisverkehr zu spät, dass ein vorausfahrender 70-jähriger Mitsubishi-Fahrer stark abbremsen musste und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Deggenhausertal

Radfahrerin von Lkw-Lenker erfasst

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 43-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 18 Uhr. Ein 44 Jahre alter Lkw-Lenker bog von der Birklestraße nach rechts in die Roggenbeurer Straße ab. Hierbei übersah er die Radlerin, die den Radweg neben der Straße befuhr. Die 43-Jährige prallte gegen den Anhänger des Lkw und stürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht.

Überlingen

Dieb auf frischer Tat ertappt

Ein Ladendieb wurde am Dienstag von einer Verkäuferin dabei ertappt, wie er mehrere Parfümflaschen in einem Drogeriemarkt in der Christophstraße entwenden wollte. Dabei erkannte die Angestellte den 23-jährigen Tatverdächtigen wieder, weil dieser bereits vor wenigen Wochen ebenfalls Parfüm im Wert von knapp 1000 Euro gestohlen hatte und verständigte die Polizei. Ein mutmaßlicher 25 Jahre alter Komplize konnte von Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden jungen Männer wegen des Verdachts des Bandendiebstahls und prüft, ob das Duo für weitere Taten im Bodenseeraum verantwortlich sein könnte.

Uhldingen-Mühlhofen

Brand einer Mülltonne

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr eine Mülltonne in der Aachstraße in Brand. Der schnellen Reaktion eines Zeitungsausträgers war es zu verdanken, dass die Flammen kein größeres Ausmaß annahmen. Er löschte den Brand umgehend. Ein Einsatz der Feuerwehr war nicht vonnöten. An der Mülltonne entstand kein Sachschaden. Personen, denen im Bereich der Mülltonne Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/104-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Salem

Autofahrerin fährt auf Radlerin auf - Unfall

Eine 38-jährige Toyota-Fahrerin ist am Dienstag kurz nach 15 Uhr in der Bodenseestraße mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit auf eine Radfahrerin aufgefahren. Die 65-jährige Pedelec-Lenkerin stürzte aufgrund der Kollision und verletzte sich leicht am Kopf. Sie wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am Fahrrad als auch am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Frickingen

Kajak rutscht von Dach und prallt in Gegenverkehr

Glück im Unglück hatte der Lenker eines Mercedes Sprinter am Montag kurz nach 17 Uhr auf der K 7785 bei Frickingen. Der 50-Jährige transportierte auf dem Dachträger des Sprinters ein Kajak ohne jegliche Sicherung. Aufgrund des Fahrtwindes machte sich das Kajak selbständig und prallte gegen den VW T6 eines entgegenkommenden 51-Jährigen. Da das Sportgerät gegen das Hochdach des VW stieß, blieben die Insassen unverletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Meersburg

Qualmendes Auto löst Feuerwehreinsatz aus

Ein qualmendes Fahrzeug in einem Parkhaus in der Unteruhldinger Straße hat am Montag kurz nach 19 Uhr für einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Aus bislang unbekannter Ursache entwickelte sich im Motorraum eines Mercedes Rauch, welcher durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Meersburg rasch eingedämmt werden konnte. Offene Flammen bildeten sich nicht. Die Wehrleute schoben den Wagen im Anschluss aus dem Parkhaus, wo er von einem Abschleppdienst aufgeladen wurde. Die Polizei geht von einem technischen Defekt im Motorraum des Mercedes aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell