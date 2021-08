Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Nach Brandalarm Gebäude geräumt

Wegen eines ausgelösten Brandmelders wurde am Dienstagabend gegen 20 Uhr ein Wohngebäude auf dem Tregueuxplatz geräumt. Die Überprüfung durch die Feuerwehr ergab, dass ein Signalgeber in einem Gang ausgelöst hatte, nachdem sich in einer Küche beim Kochen Rauch gebildet hatte. Zu einem Feuer war es nicht gekommen. Die Wehrleute waren mit 25 Einsatzkräften vor Ort.

Krauchenwies

Anhänger löst sich von Lkw

Sachschaden an der Zugmaschine eines Lastwagens sowie an der Fahrbahn und dem Bankett sind am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Pfullendorf und Rulfingen entstanden. Während der Fahrt löste sich, mutmaßlich aufgrund nicht fachgerechter Sicherung, ein Verbindungszapfen zwischen Anhänger und dem Lastwagen eines 29-Jährigen. Der Hänger prallte daraufhin auf die Zugmaschine und kratze im Anschluss sowohl über die Straße wie auch über den Seitenstreifen. Während sich der Schaden am Lkw auf etwa 4.000 Euro beläuft, wird er an den Straßeneinrichtungen auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Lkw-Gespann musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Bundesstraße war hierzu für kurze Zeit halbseitig gesperrt werden.

Sigmaringen

Diebe gestellt

Wiederholungstäter waren die beiden Männer, die am Dienstag gegen 14.30 Uhr beim Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Georg-Zimmerer-Straße erwischt worden sind. Das 26 und 31 Jahre alte Duo entwendete mehrere Schachteln Zigaretten und wurde daraufhin vom Ladendetektiv gestellt. Da die beiden wegen Diebstahlsdelikten bereits Hausverbot in dem Geschäft hatten, kommen nun Strafanzeigen wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs auf sie zu.

Meßkirch

Unfall auf Parkplatz

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro ist am Dienstagmorgen auf dem Parkplatzgelände eines Drogeriemarktes am Stachus entstanden. Zwei 33 und 73 Jahre alte Autofahrerinnen fuhren gleichzeitig aus gegenüberliegenden Parklücken aus. Bei der Kollision des Skoda und des Daimlers wurde niemand verletzt.

Pfullendorf

Motorradfahrer durch Kollision mit Auto verletzt

An der Kreuzung der Adolf-Kolping-Straße mit der Martin-Schneller-Straße hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 15 Uhr einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, bei der der 18 Jahre alte Zweiradlenker leicht verletzt wurde. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. An seiner Maschine und dem Audi der 26 Jahre alten Unfallverursacherin entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro.

Mengen

Mann in hilfloser Lage

Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr waren am Montagmorgen kurz nach 10 Uhr im Eschenweg im Einsatz, um einen Mann aus einer Notsituation zu befreien. Der 67 Jahre alte Mann lag im Haus und konnte selbstständig nicht mehr aufstehen. Eine Nachbarin war auf die Lage des Mannes aufmerksam geworden. Die Feuerwehr bohrte daraufhin das Schloss der Haustüre auf und der Rettungsdienst versorgte den verletzten Mann.

Wald

Unfall mit Kleinlastwagen

Der 25 Jahre alte Fahrer eines Kleinlastwagens hat am Dienstag kurz nach 12 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Glashütte und Walbertsweiler einen Leitpfosten und ein Bushaltestellenschild umgefahren. Wegen eines Fahrfehlers war der Lenker in einer Kurve von der Straße abgekommen. Neben dem Schaden an Schild und Pfosten ist an dem Daimler ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstanden.

Herbertingen

Auffahrunfall

Da er das Bremsen einer vorausfahrenden Autofahrerin zu spät erkannte, ist ein Pkw-Lenker am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Mieterkingen auf deren Wagen aufgefahren. Die 59 Jahre alte Fiat-Fahrerin bremste, da ein Wagen vor ihr auf den Parkplatz "Galgensteige" abbiegen wollte. An ihrem Pkw und dem VW des 31-jährigen Unfallverursachers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

