Friedrichshafen

Wohnungstüre beschädigt

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Friedrichshafen gegen eine 36 Jahre alte Frau eingeleitet. Diese hat am Montag gegen 22.30 Uhr vor der Wohnung eines Bekannten in der Wilhelmstraße randaliert und dabei die Wohnungstüre derart beschädigt, dass diese sich nicht mehr richtig schließen lässt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Polizeibeamte erteilten der 36-Jährigen einen Platzverweis und zeigten sie an.

Friedrichshafen

Garage angefahren und das Weite gesucht

Wie jetzt erst angezeigt wurde, hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum von Dienstag, 3.8., bis Donnerstag, 5.8. eine Garage in der Kienestraße beschädigt. Der Unbekannte prallte offensichtlich gegen das Garagentor und hinterließ eine deutliche Delle. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Fußgänger angefahren

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 83 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 22.30 Uhr. Der Senior war zu Fuß auf dem Parkplatz des Bodenseecenters unterwegs. Eine 21-jährige Hyundai-Lenkerin fuhr auf den Parkplatz und rutschte beim Erkennen des Mannes vom Bremspedal ab, sodass dieser vom Pkw touchiert wurde. Der 83-Jährige fiel zu Boden und wurde noch an der Unfallstelle von einer Rettungswagenbesatzung ambulant versorgt. Am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Friedrichshafen

Unfall beim Fahrstreifenwechsel - Verkehrsbehinderungen sind die Folge

Viel Geduld mussten Verkehrsteilnehmer am Montag gegen 16.30 Uhr im Bereich Keplerstraße/Riedleparkstraße aufbringen. Beim Fahrstreifenwechsel kollidierte ein 73-jähriger Daimler-Fahrer mit dem Jeep eines 45-Jährigen, wobei rund 5.000 Euro Sachschaden entstand. Weil die beiden Fahrzeuge sich bei der Kollision verkeilt hatten, musste ein Abschleppunternehmen die beiden Wagen bergen. Währenddessen war die Keplerstraße gesperrt.

Friedrichshafen

Fahrzeug zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Pkw in der Straße "Hoher Weg" in Kluftern zerkratzt. Die großflächige Beschädigung auf der Beifahrerseite wurde von dem Unbekannten mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand zugefügt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Einbruch

In eine Wohnung im Orionweg ist am frühen Montagmorgen ein Einbrecher eingestiegen. Der Täter hebelte die Tür auf und durchsuchte die Räume während der Abwesenheit der Bewohner nach Schmuck und Wertsachen. Die Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt, an der Tür entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und geht ersten Hinweisen auf den Täter nach. Zeugen, denen am frühen Montag um kurz nach 3 Uhr Verdächtiges im Orionweg aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Tettnang

Körperverletzung

Leichte Verletzungen im Gesicht hat am Montag gegen 21.30 Uhr eine 38 Jahre alte Frau an einer Bushaltestelle an der L 333 zwischen Tettnang und Baumgarten erlitten. Ersten Ermittlungen zufolge war das Opfer während einer Autofahrt mit einem Bekannten in Streit geraten, in dessen Verlauf es einen Schlag ins Gesicht bekam. An der Bushaltestelle ließ der Täter die Frau aussteigen, wo sie von zufällig vorbeikommenden Verkehrsteilnehmern aufgefunden wurde. Polizeibeamte brachten die Frau wegen ihres psychischen Ausnahmezustands in eine Spezialklinik und nahmen die Ermittlungen wegen Körperverletzung auf.

Überlingen

Mobiltelefon am Steuer benutzt - Unfall

Mutmaßlich weil er am Steuer sein Mobiltelefon genutzt hat, hat am Dienstagfrüh gegen 3 Uhr ein 23-jähriger VW-Lenker Sachschaden von etwa 13.000 Euro verursacht. Der junge Fahrer geriet in der Langgasse nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Steinmauer und eine Laterne und kam in einem Gebüsch zum Stehen. Durch die Kollision wurde ein Findling gegen einen geparkten Wagen geschleudert, der ebenfalls beschädigt wurde. Der VW des Unfallverursachers musste vom Abschleppdienst aufgeladen werden. Den 23-Jährigen erwarten nun ein gehöriges Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Uhldingen-Mühlhofen

Vorfahrt missachtet - Fahrzeuge kollidieren

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist am Montag gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 31 entstanden. Ein 46 Jahre alter Daimler-Fahrer übersah beim Einbiegen auf die Bundesstraße auf Höhe Birnau den Seat eines vorfahrtsberechtigten 49-Jährigen. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Salem

Unfall - Pkw überschlägt sich

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 7 Uhr auf der L 205 ereignet hat. Ein 21-jähriger Toyota-Lenker wollte von der Landesstraße nach rechts in Richtung Rickenbach abbiegen. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Wagen ins Schleudern und prallte gegen den entgegenkommenden Seat eines 64-Jährigen. Der Toyota überschlug sich in der Folge und kam in einem angrenzenden Maisfeld auf dem Dach zum Liegen. Der 21-jährige Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 64-jährige Seat-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um beide Wagen. Die Freiwillige Feuerwehr Frickingen war mit sechs Einsatzkräften zur Absicherung vor Ort eingesetzt.

Markdorf

Fenster beschädigt

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Überlingen eingeleitet, nachdem am Wochenende ein unbekannter Täter ein Fenster am Bildungszentrum in der Ensisheimer Straße beschädigt hat. Der Unbekannte warf offensichtlich mehrmals Steine gegen die Scheibe und verursachte so einen Schaden im dreistelligen Euro-Bereich an der Verglasung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

