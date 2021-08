Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Fahrer unter Drogeneinfluss

Wegen des Verdachts, unter der Wirkung von berauschenden Mitteln am Steuer seines Pkw gesessen zu haben, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen derzeit gegen einen 19-Jährigen. Eine Polizeistreife kontrollierte den jungen Mann am frühen Dienstag in der Blumenstraße. Nachdem er deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum zeigte und auch ein Urintest positiv war, wurde dem jungen Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sollte diese den Konsum bestätigen, kommen auf den 19-Jährigen neben einer Anzeige ein Fahrverbot, Punkte im Verkehrsregister und ein Bußgeld zu.

Meßkirch

Mit Pkw gegen Laterne

Sachschaden von etwa 10.000 Euro ist am Montagabend kurz vor 22 Uhr in der Meister-von-Meßkirch-Straße entstanden, als ein Autofahrer gegen einen Laternenpfahl fuhr. Der 34 Jahre alte Fahrer war mit seinem Mitsubishi in Richtung Messostraße unterwegs, als er die Kontrolle über den Pkw verlor und gegen das Straßenlicht fuhr. Während er und seine Beifahrerin unverletzt blieben, musste sein Wagen von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Bingen

Unfall an Grillplatz

Mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand ein Pkw-Lenker, der am Montagabend gegen 21 Uhr beim Grillplatz "Storchennest" in der Oberseestraße einen Unfall verursachte. Bei dem Versuch, über den dortigen Platz zu driften, kollidierte der 19 Jahre alte Opel-Fahrer mit einer Holzbank, sodass an seinem Wagen ein Schaden entstand. Hinzukommende Zeugen informierten die Polizei. Die Beamten begleiteten die jungen Fahrer wegen des Verdachts der Beeinflussung durch berauschende Mittel ins Krankenhaus, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Er hat nun mit Strafanzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

Gammertingen

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Ein Betrüger hat am vergangenen Samstag versucht, einen 54-Jährigen aus dem Ortsgebiet um sein Geld zu bringen. Der Täter rief den Mann an und gab sich als Mitarbeiter von Microsoft aus und gab vor, Sicherheitslücken auf dem Computer des Mannes entdeckt zu haben. Er erfragte die Zugangsdaten des Mannes. Diesem erschien das Ganze nach kurzer Zeit komisch und er trennte die Verbindung. Der Betrüger hatte in dieser Zeit schon einen dreistelligen Geldbetrag von einem Konto des 54-Jährigen abgebucht, was dieser aber rückgängig machen konnte. Ein Schaden entstand somit nicht. Die Polizei warnt ausdrücklich: Geben Sie keine sensiblen Daten, auch keine Zugangsdaten am fremde Personen am Telefon weiter! Weitere Infos zur Betrugsmasche des falschen Microsoft-Mitarbeiters finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/.

Mengen

Ein Unbekannter hat im Laufe der letzten Woche im Bereich der Bussenstraße illegal seinen Unrat entsorgt. Der Täter lud in einem Wiesengrundstück ein Fernsehgerät, vier alte Stühle, zwei schwarze Müllsäcke, zum einem mit Leergut und zum anderen mit Hausmüll und unzähligen Windeln gefüllt, ab. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt wegen des Umweltdelikts und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell