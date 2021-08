Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht

Gegen die Front eines geparkten Audi ist am vergangenen Wochenende ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Karlstraße geprallt. Er hat im Anschluss das Weite gesucht, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden am Audi kann noch nicht beziffert werden. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Ampel bei Verkehrsunfall stark beschädigt

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 21.40 Uhr in der Meersburger Straße gewesen sein. Ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer wollte in die Schmalegger Straße abbiegen und prallte dabei gegen eine Fußgängerampel. Während der Sachschaden an der Ampel auf rund 1.500 Euro beziffert wird, beträgt dieser am Audi etwa 10.000 Euro. Den jungen Fahrer erwarten nun ein gehöriges Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.

Ravensburg

Auffahrunfall

Drei Fahrzeuge waren am Montag gegen 16.45 Uhr in der Markdorfer Straße in einen Auffahrunfall verwickelt. Ein 47-Jähriger erkannte zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge an einer roten Ampel standen und fuhr mit seinem Land Rover auf. Dabei wurde der Ford Kuga einer 60-Jährigen auf den stehenden Audi eines 64-Jährigen geschoben. Zwei Insassen des Ford erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 16.000 Euro.

Grünkraut

Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Deutlich alkoholisiert war am Montag gegen 21 Uhr der Lenker eines E-Scooters, den Beamte des Polizeireviers Ravensburg einer Verkehrskontrolle unterzogen haben. Ein Alkoholtest ergab bei dem 53-Jährigen, der sich nur mit Mühe auf den Beinen halten konnte, einen Wert von rund 2,8 Promille. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Bad Waldsee

Fahrzeug gerät nach Unfall in Brand

Glücklicherweise unverletzt blieb die 25-jährige Lenkerin eines VW Polo bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 7.40 Uhr auf der B 30. Die junge Frau kam mit ihrem Wagen etwa auf Höhe der Kreisgrenze mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Bundesstraße ab, geriet ins Schleudern und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der Polo geriet aus bislang unbekannter Ursache im Motorraum in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Waldsee löschte die Flammen. Am Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Bad Waldsee

Einbruch

Widerrechtlich Zugang verschafft hat sich ein bislang unbekannter Täter am Montagmorgen zu einem Bürocontainer auf einem Firmengelände in der Kammermoosstraße. Der Unbekannte hebelte die Außentür des Containers gegen 5.30 Uhr auf und scheiterte an einer weiteren Tür im Innern, weil ein Alarm auslöste. Der Täter flüchtete ohne Beute, hinterließ jedoch Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Personen, denen zur Tatzeit Verdächtiges auf dem Betriebsgelände aufgefallen ist, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Achberg

Alkoholisiert am Steuer

Deutlicher Alkoholgeruch schlug einer Polizeistreife am Montag kurz nach 19 Uhr bei der Kontrolle eines 47-jährigen Fahrzeuglenkers im Pfänderweg entgegen. Nachdem ein Alkoholtest bei dem Mann gut zwei Promille ergeben hatte, musste er die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 47-Jährigen und zeigten ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an.

Wolfegg

Vier verletzte Personen bei Unfall

Vier leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz nach 17 Uhr auf der L 324 Höhe Unterhalden ereignet hat. Ein 28-jähriger Ford-Lenker war von Moser kommend in Richtung Grund unterwegs und wollte in Unterhalten nach links in eine Einfahrt abbiegen. Ein 31 Jahre alter VW-Fahrer hielt ordnungsgemäß hinter dem Ford an. Der ihm nachfolgende 37-jährige Lenker eines VW Transporter erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät, fuhr auf den VW Golf auf und schob diesen auf den Ford. Der Unfallverursacher, der Fahrer des Ford sowie zwei Beifahrer im VW Golf wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht. Die Fahrzeuge wurden vom Abschleppdienst aufgeladen. Die Freiwillige Feuerwehr Vogt war mit drei Fahrzeugen vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße gesperrt.

Isny

Brandalarm in Neutrauchburg

Angebranntes Essen war der Grund dafür, dass am Montagabend kurz nach 20 Uhr ein Brandalarm in einer Gaststätte in Neutrauchburg auslöste. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit 35 Einsatzkräften angerückt war, konnte nach kurzer Überprüfung Entwarnung geben. Zur Sicherheit war die Gaststätte kurzzeitig geräumt worden.

Wolfegg

Fahrer unter Drogen

Wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteln und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt der Verkehrsdienst Kißlegg gegen einen 43 Jahre alten Autofahrer. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann in der Nacht zum Dienstag in der Alttanner Straße. Schnell stellte sich heraus, dass der 43-Jährige keinen Führerschein besitzt. Da sich außerdem Anhaltspunkte für den Drogenkonsum ergaben, wurde ihm in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, hat er mit einem Bußgeld, einem Fahrverbot und Strafpunkten in Flensburg zu rechnen. Außerdem kommt eine Strafanzeige auf ihn zu.

Aichstetten

Drogen beschlagnahmt

Wegen des Besitzes von Drogen müssen sich ein 29-Jähriger und ein 20- Jähriger verantworten, gegen die das Polizeirevier Leutkirch aktuell ermittelt. Die Männer waren am Montag gegen 17 Uhr mit einem Bekannten unterwegs, als sie von einer Polizeistreife kontrolliert wurden. Noch kurz vor der Kontrolle warfen sie etwas weg, was sich im Nachhinein als Joint herausstellte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg durchsuchten die Beamten das Zimmer des 29-Jährigen und fanden auch dort eine Tüte Marihuana. Auf das Duo kommt nun eine Strafanzeige zu. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt.

Aichstetten

Brand an Wohnhaus

Mehrere Sitzkissen und eine Kiste mit Gartenabfällen haben Brandstifter am Montagnachmittag in der Lärchenstraße angezündet. Die bislang nicht bekannten Täter riskierten damit, dass das daneben befindliche Wohnhaus in Brand geriet. Glücklicherweise wurde eine 29 Jahre alte Bewohnerin frühzeitig auf den Rauch aufmerksam und begann mit den Löscharbeiten. So wurde ein Übergreifen der Flammen verhindert und es kam lediglich zu einer Verrußung der Hauswand. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise.

