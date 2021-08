Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auto beschädigt

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag an einem in der Bitttelschießer Straße geparkten Audi den Seitenspiegel beschädigt. Der Täter trat oder schlug auf den Spiegel ein, sodass dieser abbrach und ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0.

Stetten a. k. M.

Motorradfahrer stürzt

Bei einem Sturz verletzt wurde am Sonntagmorgen auf der Landesstraße zwischen Stetten und Schwenningen ein 45 Jahre alter Motorradfahrer. Der Biker verlor in einer Kurve bei Glashütte aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über seine Maschine. Ein Rettungswagen brachte den 45-Jährigen nach dem Sturz zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An der Honda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Bad Saulgau

Polizeieinsatz nach häuslichem Angriff

Wegen einer größeren häuslichen Auseinandersetzung schritt die Polizei am späten Sonntag in einem Haus im Stadtgebiet ein. Ein 36 Jahre alter Mann trat nach vorangegangenem verbalen Streit seine Frau mit dem Knie und würgte sie. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Bad Saulgau

Unfall beim Überholen

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro ist am frühen Samstagmorgen bei einem Überholmanöver in der Josef-Bautz-Straße entstanden. Ein 34 Jahre alter Mazda-Fahrer wollte an einem langsam vor ihm fahrenden BMW vorbeiziehen und stieß beim wiedereinscheren seitlich mit dem anderen Wagen zusammen. Der 24 Jahre alte BMW-Fahrer versuchte, nach rechts auszuweichen und streifte den Bordstein.

Herbertingen

Nach Unfall das Weite gesucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei Bad Saulgau gegen einen 69 Jahre alten Mann, der im Verdacht steht, am Sonntag einen Unfall verursacht zu haben und dann davongefahren zu sein. Der Toyota-Fahrer beschädigte beim Ausparken einen abgestellten VW und verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell