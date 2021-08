Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 09.08.2021

Sigmaringen (ots)

Auseinandersetzung in Prinzengarten

Nachdem es am Samstagfrüh gegen 3.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung im Prinzengarten gekommen war, ermittelt aktuell das Kriminalkommissariat Sigmaringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Trio junger Männer zwischen 20 und 24 Jahren mit einer Personengruppe in Streit geraten. Grund für die Auseinandersetzung dürfte der Verdacht des Trios sein, dass man versucht habe, sie zu bestehlen. Es kam zum Gerangel unter den Beteiligten, die alle unter Alkoholeinfluss standen. Derzeit gehen die Polizeibeamten von einem versuchten Trickdiebstahl zum Nachteil der Männer aus. Die Ermittlungen dauern an.

