Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Angriff fest

Nach einem Angriff auf einen 25 Jahre alten Urlauber in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich der Musikmuschel (wir berichteten) hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 35-jährige Syrer konnte am Freitagnachmittag durch die Beamten im Stadtgebiet festgenommen werden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einer Haftrichterin vorgeführt, die wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung Untersuchungshaft anordnete. Polizeibeamte brachten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Friedrichshafen

Scheibe mit Gullideckel eingeschlagen

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen aufgenommen, nachdem zwei Personen am frühen Samstagmorgen eine Scheibe in der Albrecht-Dürer-Straße mit einem Gullideckel eingeschlagen haben. Ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger wollte zwischen 2 und 4 Uhr eine Bewohnerin besuchen. Nachdem er und sein Begleiter keinen Einlass bekam, schlugen sie kurzerhand die Verglasung der Haustür mit dem schweren Eisendeckel ein. Bislang unbekannt ist, wer der Begleiter des 21-Jährigen war. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Beamte des Polizeireviers Überlingen konnten am Sonntag eine Verkehrsunfallflucht klären. Die Polizisten wurden gegen 16 Uhr zu einem beschädigten Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Gaststätte in Birnau gerufen, das augenscheinlich von einem unbekannten Fahrzeuglenker touchiert worden war. Anhand der übereinstimmenden Beschädigungen an einem Audi konnten die Polizisten dessen 64 Jahre alten Lenker als Unfallverursacher ermitteln. Der Mann muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht strafrechtlich verantworten. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 4.000 Euro beziffert.

Deggenhausertal

Alkoholisiert am Steuer - Fahrzeug landet im Bach

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Wittenhofen und Urnau ereignet hat. Eine 51-jährige BMW-Fahrerin verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, durchbrach eine Leitplanke und kam im angrenzenden Bach zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten Polizeibeamte bei der Frau deutlichen Alkoholgeruch. Nachdem ein Alkoholtest knapp zwei Promille ergeben hatte, musste die 51-Jährige die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Den Führerschein beschlagnahmten die Polizisten und zeigten die Frau wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an. Ein Abschleppdienst barg den verunfallten Wagen, an dem rund 30.000 Euro Sachschaden entstanden sind, aus dem Bachbett. Das Polizeirevier Überlingen bittet Zeugen des Unfalls sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Auffahrunfall

Rund 4.000 Euro Sachschaden ist am Samstag kurz nach 10 Uhr bei einem Auffahrunfall beim Marktplatz entstanden. Ein 18-jähriger Mercedes-Lenker bemerkte zu spät, dass eine vorausfahrende 59 Jahre alte Opel-Fahrerin nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Überlingen

Betrüger ergaunert Bargeld

Opfer eines dreisten Betrügers ist eine 83 Jahre alte Seniorin am vergangenen Dienstag geworden. Wie jetzt erst angezeigt wurde, sprach ein bislang unbekannter Mann die Frau vor ihrem Haus an und gaukelte ihr vor, dass eine Nachbarin im Krankenhaus liege und Geld benötige. Die Seniorin schenkte dem Betrüger Glauben und hob zunächst einen dreistelligen Euro-Betrag von ihrem Konto ab. Da dies dem Unbekannten nicht genügte, hob sie mit seiner Hilfe nochmals Geld ab und gab es dem Mann. Der Tatverdächtige fuhr im Anschluss mit einem Fahrrad weg. Erst später bemerkte die 83-Jährige, dass sie einem Betrüger aufgesessen war und verständigte die Polizei. Der unbekannte Mann wird von ihr als etwa 40 Jahre alt, 160 bis 165 cm groß und mit blondem, längerem Haar beschrieben. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut davor, fremden Personen Bargeld oder Wertgegenstände auszuhändigen.

