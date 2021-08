Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Unberechtigt Toilette benutzt

Dringend wird die Not bei einem Mann gewesen sein, der am Sonntagmorgen kurz vor 10 Uhr in ein Wohnhaus im Wachtelweg eingestiegen ist um die dortige Toilette zu benutzen. Der Täter, der als etwa 55 Jahre alt und 180 cm groß beschrieben wird, stieg durch ein geöffnetes Fenster in das Haus ein. Eine Bewohnerin wurde auf die Toilettenspülung aufmerksam und erblickte, als sie das WC kontrollierte, den ungepflegten Mann mit Vollbart und grauen Haaren. In aller Seelenruhe kletterte dieser wieder aus dem Fenster und ging davon. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs.

Leutkirch

Fleischabfälle gefunden

Neben einem Wanderparkplatz bei Hofs hat ein Unbekannter vor Kurzem offensichtlich eine größere Menge Fleischabfälle entsorgt. Ein Spaziergänger wurde auf verwesenden Geruch aufmerksam. Er entdeckte die Tierreste und verständigte die Polizei. Hinweise auf den Verantwortlichen der Entsorgung werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Ravensburg

Autos beschädigt

Vandalen waren in der Nacht zum Sonntag Im Bereich des Kuppelnau-Platzes am Werk. An insgesamt drei Pkw schlitzten die Täter Reifen auf. Der so entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Auch in der Kapuzinerstraße wurde die Seitenscheibe an einem geparkten VW beschädigt. Ob es sich bei den Fällen um ein und dieselben Täter handelt, ermittelt derzeit das Polizeirevier Ravensburg. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Weingarten

Diebe gestellt

Zwei Diebe haben am Sonntag gegen 23 Uhr versucht, Lebensmittel aus einem Einkaufsmarkt in der Franz-Beer-Straße zu stehlen. Die polizeibekannten Täter im Alter von 36 und 28 Jahren wurden im Bereich einer Anlieferrampe von einem Zeugen entdeckt, der die Polizei verständigte. Diese stellte die Diebe, auf die nun Strafanzeigen zukommen werden.

Ravensburg

Unfall auf Kreuzung

Einem von rechts kommenden Auto die Vorfahrt genommen hat am Sonntag kurz vor 13 Uhr ein Autofahrer an der Kreuzung Untere Breite Straße/ Eisenbahnstraße. Der 74 Jahre alte Fahrer fuhr auf der "Untere Breite Straße" und wollte in Richtung Adlerstraße. An der Kreuzung übersah er den herannahenden und bevorrechtigten Mercedes. Insgesamt entstand am Skoda des Unfallverursachers und dem Mercedes ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

Ravensburg

Unfallflucht

Ein bislang Unbekannter hat am Samstag zwischen 11.30 und 14 Uhr auf dem Parkplatz der Mönchsmühle einen geparkten Dacia angefahren. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit geprüft. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise.

Bad Waldsee

Mann in Polizeigewahrsam genommen

In einer polizeilichen Ausnüchterungszelle endete der Samstag für einen 64 Jahre alten Mann, nachdem es zuvor zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst an seiner Wohnanschrift im Stadtgebiet gekommen war. Zeugen hatten um Hilfe gebeten, nachdem der Mann kriechend vor seiner Wohnung gesehen wurde und man von einer Notlage ausgehen musste. Nachdem der 64-Jährige eine Untersuchung durch den Rettungsdienst verweigerte, sich aber aufgrund starker Alkoholisierung kaum auf den Beinen halten konnte, wurde er letztlich in Gewahrsam genommen.

Isny

Feuerwehreinsatz in Kurhaus

Wegen eines Brandalarms musste die Freiwillige Feuerwehr Isny am frühen Montag zum Kurhaus am Park ausrücken. Ein technischer Defekt der Meldeanlage hatte für die Alarmauslösung gesorgt, einen tatsächlichen Brand gab es nicht. Die Wehrleute, die mit drei Fahrzeugen vor Ort kamen, konnten nach kurzer Überprüfung wieder abrücken.

Isny

Unfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt derzeit das Polizeirevier Wangen gegen einen 80-Jährigen, nachdem dieser am Samstag gegen 15 Uhr in der Reiffenstraße einen Pkw angefahren hat. Der Senior touchierte beim Ausparken mit seinem Renault den abgestellten BMW. Ohne sich um die Kollision und den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr er davon. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und verständigten die Polizei.

Weingarten

Mann nach häuslichem Streit in Polizeigewahrsam

Die Nacht in einer polizeilichen Arrestzelle hat ein 23-Jähriger verbracht, nachdem er zuvor alkoholisiert auf seine Frau eingeschlagen hat. Vorangegangen waren Streitigkeiten zwischen den Eheleuten, welche die Frau dazu veranlassten, Schutz bei einer Nachbarin zu suchen. Vor der Haustür der Nachbarin schlug der 23-Jährige seiner Ehefrau ins Gesicht, sodass diese leicht verletzt wurde. Wegen der erheblichen Alkoholisierung des Mannes wurde er von der verständigten Polizei in Gewahrsam genommen. Neben der Kostenrechnung für die Übernachtung hat er mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung zu rechnen.

Weingarten

Diebstahl aus Sakristei

Einen Spendenkorb hat ein Dieb am Sonntag zwischen 10.30 und 11 Uhr aus einem Schrank in der Wintersakristei gestohlen. Die Räumlichkeiten waren in dieser Zeit öffentlich zugänglich. Der Täter erbeutete einen geringen Bargeldbetrag. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Erheblicher Schaden nach Verkehrsunfallflucht

Auf etwa 16.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine Autofahrerin am späten Samstag zwischen 22 und 23 Uhr bei einem Unfall in der Bahnhofstraße verursacht hat. Die 31-Jährige stieß beim Vorbeifahren mit ihrem gelben Renault gegen einen geparkten BMW. Nachdem sie sich die Unfallstelle angeschaut hatte, fuhr die Verursacherin aber davon, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Am Folgetag meldete sie sich bei der Polizei, um eine Verkehrsunfallflucht zu ihrem Nachteil zu melden. Ihr Schwindel flog wegen der Ermittlungsarbeit der Polizisten aus Weingarten schnell auf. So hat sich die 31-Jährige nun wegen Verkehrsunfallflucht zu verantworten. Ihr Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg beschlagnahmt.

Weingarten

Autofahrer betrunken

Einen betrunkenen Autofahrer haben Polizeibeamte aus Weingarten aus dem Verkehr gezogen, nachdem dieser kurz vor 8 Uhr in der Waldseer Straße mit über 1,4 Promille Atemalkohol angehalten wurde. Der 22 Jahre alte Fahrer musste in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, ehe die Beamten seinen Führerschein beschlagnahmten. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.

Fronreute

Motorradfahrer muss Auto ausweichen

Gestürzt ist am Sonntagmorgen kurz vor 10 Uhr ein Motorradfahrer, nachdem er auf der B 30 zwischen Blitzenreute und Altshausen einem abbiegenden Autofahrer ausweichen musste. Der 64 Jahre alte Opelfahrer wollte nach links zum Parkplatz der Blitzenreuter Seen abbiegen und übersah das entgegenkommende Zweirad. Dessen 29-jähriger Lenker versuchte, in den Grünstreifen auszuweichen und kam dort zu Fall. Wegen seinen Verletzungen musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. An seiner Maschine entstand Totalschaden.

