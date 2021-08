Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Schlägerei - Geschädigter erleidet Kopfplatzwunde und Gesichtsverletzungen

Zeugen meldeten am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Fürst-Wilhelm-Straße bei der ein 30-jähriger Geschädigter von 4-5 männlichen Personen angegriffen und hierbei mit einer zerbrochenen Bierflasche am Kopf verletzt wurde. Der Verletzte begab sich zur ärztlichen Behandlung selbständig in ein Krankenhaus. Die Täter konnten unerkannt flüchten und auch im Rahmen der sofortigen Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Zeugen beschreiben den Hauptaggressor als dunkelhäutige Person, 170-180 cm, mit einer zu einem Zopf gebundenen Dreadlock-Frisur. Offenbar kam es zu der Auseinandersetzung, weil den Tatverdächtigen aufgrund ihrer Alkoholisierung der Zutritt zu einer Gaststätte verwehrt wurde. Die Ermittlungen zum Geschehensablauf dauern an.

Pfullendorf

Betrunkener randaliert und beschädigt Eingangstür

Mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung muss ein 21-Jähriger rechnen, der am Samstagabend gegen 23:30 Uhr in der Hauptstraße vor einer Gaststätte randalierte. Der erheblich alkoholisierte Mann wurde aufgrund seines Zustandes vom Sicherheitspersonal beim Betreten der Lokalität abgewiesen. Im weiteren Verlauf schlug er wutentbrannt eine gläserne Eingangstür am Gebäude ein und verletzte sich an der rechten Hand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet über 2 Promille.

Mengen

Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 17:30 Uhr in Mengen ereignete. Der 29-jährige, rumänische Fahrer eines Renault Kangoo befuhr die Mittlere Straße von Ennetach kommend und missachtet an der Kreuzung zur Hauptstraße die Vorfahrt der 21-jährigen Lenkerin eines Ford Fiesta. Die 21-Jährige Fahrerin und deren 38-jähriger Mitfahrer erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 3000 Euro. Da der Unfallverursacher über keinen Wohnsitz im Inland verfügt ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft die Erhebung einer Sicherheitsleistung an.

