Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Jugendlicher mit Drogen erwischt

Weil ein 17-jähriger Radfahrer am Samstagabend gegen 23:45 Uhr in der Gebhardstraße ohne Licht unterwegs war, wurde er von einer Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen. Während dieser schlug den Beamten starker Marihuana Geruch entgegen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte eine Kleinstmenge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Der 17-Jährige wurde seiner Mutter überstellt. Er gelangt wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige.

Kressbronn

Körperverletzung in Gemeinschaftsunterkunft

Ein 47-Jähriger verletzte seinen 40-jährigen Mitbewohner am Samstagabend gegen 23:25 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Zehntscheuerstraße im Verlaufe von Streitigkeiten mit einem Besen. Der Geschädigte zog sich Verletzungen im Kopfbereich zu die in einem Krankenhaus ärztlich versorgt wurden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Heiligenberg

Betrunkene versuchen Gebetsbank zu entwenden - Trunkenheitsfahrt

Am Samstagnachmittag gegen 16:40 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Anwohner drei offensichtlich betrunkene Personen, die gerade im Begriff waren eine Gebetsbank aus einer Kapelle in Betenbrunn zu entwenden und versuchten, diese in einen Pkw einzuladen. Als der Zeuge das Trio daraufhin ansprach, ließen sie von ihrem ursprünglichen Vorhaben ab und entfernten sich in einem VW Polo von der Örtlichkeit. An der Halteradresse des Fahrzeugs konnten Beamte des Polizeireviers Überlingen den Pkw und den dazugehörigen 39-jährigen Fahrer antreffen, bei dem deutlicher Atemalkoholgeruch feststellbar war. Nachdem dieser einen Atemalkoholtest verweigerte, musste der Mann die Beamten zu zwei Blutentnahmen in ein Krankenhaus begleiten. Neben einer Anzeige wegen versuchten Diebstahls der Gebetsbank, die auch seine beiden Begleiter (33 Jahre/männlich und 37 Jahre/weiblich) erwartet, kommt auf den Fahrer eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Überlingen

Unfallflucht - Rollerfahrer flüchtet nach Auffahrunfall

Am Samstagnachmittag gegen 16:55 Uhr musste die 29-jährige Lenkerin eines BMW Mini im Kreisverkehr Lippertsreuter Straße/Frohsinnstraße verkehrsbedingt abbremsen wodurch ein nachfolgender Lenker eines roten Motorrollers auf deren Pkw auffuhr und Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursachte. Beide Unfallbeteiligte einigten sich darauf, auf den Parkplatz des nahegelegenen Drogeriemarktes zu fahren, um den Sachverhalt dort zu klären. Der Rollerfahrer kam seinen Pflichten nicht nach und ging flüchtig. Es liegt folgende Beschreibung vor: männlich, 180 cm, 20-22 Jahre, schwarzer Motorradhelm. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Überlingen, unter Tel. 07551 8040 erbeten.

Markdorf

Fensterscheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Freitag, 17:00 Uhr bis Samstag, 10:30 Uhr, beschädigte bislang unbekannte Täterschaft eine Fensterscheibe an einem Wohngebäude in der Marienstraße. An besagtem Fenster auf der Gebäudeseite zur Ravensburger Straße hin wurde die äußere Scheibe der Doppelverglasung durch ein rundes, 2 cm großes Loch beschädigt. Die genauen Tatumstände sind derzeit unklar. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Überlingen, unter Tel. 07551 8040 erbeten.

