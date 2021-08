Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Zeugen zu Unfall gesucht

Am Donnerstag etwa gegen 20:55 Uhr fuhr ein 13-jähriger Fahrradfahrer aus einem Grundstück in der Dorfstraße in Überlingen. Hierbei übersah er den ordnungsgemäß kommenden Krad Lenker auf der Dorfstraße. Beide versuchen unglücklicher Weise in die gleiche Richtung auszuweichen und treffen sich auf dem Grünstreifen. Hierbei wird das Fahrrad des Jungen beschädigt und der 13-jährige verletzt sich. Nach kurzer Befindlichkeitsanfrage fuhr der Krad Lenker anschließend weiter. Bei dem Zweirad soll es sich um eine rote Vespa handeln. Der Fahrer wird auf 25-30 Jahre alt geschätzt. Er trug einen roten Helm. Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter 07551 804-0 zu melden.

Tettnang

Fehler beim Abbiegen fordert 7 Verletzte

Eine 18-jährige Opel-Fahrerin fuhr am Freitag etwa gegen 19:40 Uhr von Tettnang kommend auf der Seestraße und wollte auf die B 467 in Fahrtrichtung Meckenbeuren weiterfahren. Beim Einbiegen auf die B467 übersah die Pkw-Lenkerin einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 31-jährigen Mercedes Benz Fahrer. Es kommt im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, wodurch die drei Insassen des Mercedes sowie die vier Insassen des Opel leicht verletzt wurden. Sie wurden zur ärztlichen Behandlung in die OSK Ravensburg und das KH Tettnang eingeliefert. An den Pkw`s entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12500.- Euro

