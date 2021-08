Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Zeugen zu Unfall gesucht

Am Donnerstag, in der Zeit von 06:00 Uhr bis etwa gegen 15:30 Uhr kam es in der in der Martin-Staud-Straße in Bad Saulgau auf einem Firmengelände zu einem Unfall, der nicht gemeldet wurde. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte beim Ausparken einen dort geparkten Audi A4 an dessen vordere Stoßstange. Hierdurch riss die Stoßstange und der Plastik im Radlauf brach großflächig heraus. Der Schaden wir auf ca. 2000.- Euro geschätzt. Hinweis können beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581 482-0 gegeben werden.

Schwenningen

Laterne umgefahren

Durch einen lauten Knall wurde eine Zeugin am Samstag etwa gegen 00.00 Uhr in der Hauptstraße in Schwenningen auf einen Unfall aufmerksam. Bei der Nachschau sah die Zeugin eine blauen Renault Civic der in einer Rechtskurve offensichtlich gerade aus fuhr und frontal auf eine Straßenlaterne prallte. Der Pkw erlitt hierbei einen Totalschaden der auf ca. 6000.- Euro geschätzt wird. An der Laterne entstand ein Sachschaden von ca. 2000.- Euro. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeireviers Sigmaringen beim Fahrzeugführer einen Atemalkoholgehalt von umgerechnet über 2 Promille feststellen. Der Führerschein des Renault-Fahrers wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell