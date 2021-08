Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen

Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Freitag etwa gegen 12.55 Uhr befuhr ein 41-jährige Fahrradfahrer die Lindauer Straße in Wangen und will in den Gottesackerweg einbiegen. An der Einfahrt prallt vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und Fahrfehler mit seinem Vorderrad gegen einen an der Einmündung stehenden Pkw Opel Corsa. Er kommt zu Sturz und verletzt sich schwer. Er wird ins KH Wangen eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 2100.- Euro.

Leutkirch

Reifen abgestochen

Bereits am Mittwoch, in der Zeit von 14:00 Uhr bis etwa gegen 16:00 Uhr sticht ein unbekannter Täter in den hinteren linken Reifen eines Mercedes Benz, der in der Wangener Straße in Leutkirch abgeparkt wurde. Der Schaden wir auf ca. 200.- Euro geschätzt. Hinweis können beim Polizeirevier in Leutkirch unter Tel.: 07561 8488-0 gegeben werden.

