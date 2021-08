Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Vorfahrtsunfall

Meßkirch (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe ca. 25.000.- Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 15.50 Uhr auf der Bundesstraße 311 in Meßkirch ereignete. Ein 75-jähriger Autofahrer wollte die Bundesstraße von der Heimradstraße kommend in die Industriestraße kreuzen. Nach den bisherigen Ermittlungen überfuhr der Pkw-Lenker hierfür aus Unachtsamkeit die Stoppstelle ohne anzuhalten und nahm dabei einem 58-jährigen Lastwagenfahrer, der mit seinem Gespann in Richtung Göggingen unterwegs war, die Vorfahrt. Durch die Kollision im Kreuzungsbereich erlitt die 76-jährige Ehefrau des Unfallverursachers, die auf dem Beifahrersitz saß, leichte Verletzungen. Der 75-Jährige Fahrzeugführer war kurzzeitig bewusstlos und musste schwer verletzt von Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehr Meßkirch aus seinem stark deformierten Wagen befreit werden. Beide Pkw-Insassen wurden nach medizinischer Erstversorgung mit Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Lkw wird auf etwa 5000.- Euro beziffert, am Golf, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, beläuft sich dieser auf rund 20.000.- Euro. Die B 311 war während die Unfallaufnahme, bei der auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, und der Bergungsmaßnahmen bis etwa 17.40 Uhr voll gesperrt.

